Dự báo thời tiết chiều nay và đêm nay 19/10: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm nay (19/10), ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh. Ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh.

Dự báo thời chiều nay 19/10

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội hôm nay 19/10 sẽ có nhiều mây, chiều sẽ có mưa, gió giật nhẹ.

Nhiệt độ dao động từ 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều nay dự báo mây thay đổi, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 31 độ C.

Dự báo thời đêm nay 19/10 và sáng mai 20/10

Thời tiết Hà Nội

Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày mai ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mây, chiều tối có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa lớn, gió giật mạnh.

Các khu vực khác

Do ảnh hưởng từ cơn bão nên các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có nhiều mây, mưa rông rải rác nhiều nơi, mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió giật mạnh cấp 3, vùng biển cấp 4 -5, trong cơn giông đề phòng gió lốc và sấm sét. Nhiệt độ từ 19 - 22 độ C, có nơi cao nhất là 24 - 27 độ C.

Dự báo trong 3 ngày tới.