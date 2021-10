Dự báo thời tiết chiều nay và đêm nay 20/10: Miền Bắc hửng nắng để ‘đón’ gió mùa

Không khí lạnh tràn về khiến các Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ chuyển rét và mưa trở lại. Riêng vùng núi và tỉnh Thanh Hóa nhiệt độ còn dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 20/10

Dự báo thời chiều nay 20/10

Hà Nội

Thời tiết Hà Nội hôm nay 20/10 nhiều mây, mưa rải rác nhiều nơi. Sáng sớm và đêm trời trở lạnh.

Nhiệt độ dao động từ 21 - 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời tiết chiều nay (20/10) tại TP.HCM: Trời nhiều mây và gió nhẹ dưới cấp 1. Trưa và mưa có thể có cơn giông.

Nhiệt độ dao động 26 - 31 độ C.

Dự báo thời đêm nay 20/10 và sáng mai 21/10

Thời tiết Hà Nội

Từ đêm nay sẽ xuất hiện mưa rào và giông. Từ đêm 21/10, gió mùa đông bắc kéo đến, trời trở lạnh với nhiệt độ dao động từ 17 - 19 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm ngày Rằm tháng 9, TP.HCM đón thời tiết đẹp khi trời không mưa. Tuy nhiên, sang đến 21/10, trời chuyển mát dịu, mưa giông rải rác nhiều nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 26 -31 độ C.

Các khu vực khác

Phía tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng, đêm có mưa vừa và rất to. Nhiệt độ từ 20 - 23 độ. Phía đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi. Nhiệt độ phổ biến cũng từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ từ 20 - 31 độ C. Do ảnh hưởng của cơn bão, trời vẫn có thể mưa giông vài nơi. Trong cơn giông nên đề phòng gió lốc và sấm sét.

Riêng Tây Nguyên, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C. Chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo trong 3 ngày tới