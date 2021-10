Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các khu vực từ khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có lớn, đề phòng gió lốc. Còn khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, đề phòng sạt lở đất. Trong khi đó, Hà Nội được hưởng cái nắng dễ chịu đầu đông.

Bắc Bộ trời rét, nắng hanh xuất hiện

Dự báo thời tiết chiều và đêm 24/10

Dự báo thời chiều nay 24/10

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 - 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Thời tiết chiều nay (24/10) tại TP.HCM: Trời có nắng lúc đầu giờ chiều, khoảng 14h kéo mây đen, rải rác vài nơi có mưa dông. Nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C.

Dự báo thời đêm nay 24/10 và sáng mai 25/10

Hà Nội

Thời tiết Hà Nội đêm nay 24/10 và sáng mai 25/10: Trời ít mây, không mưa, nắng hanh xuất hiện. Trời rét về đêm.

Nhiệt độ 17 - 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Người dân hoàn toàn có thể tận hưởng một ngày cuối tuần đúng nghĩa khi buổi tối và đêm 24/10 TPHCM nhiều mây nhưng không mưa.

Nhiệt độ tiêu biểu 26 - 32 độ C.

Các khu vực khác

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm có thể xảy ra mưa lớn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 - 24 độ C. Khu vực Đông Bắc bộ nhiều mây, trời mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng biển cấp 3. Nhiệt độ từ 16 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, có nơi mưa rất to, trong cơn dông cần đề phòng gió lốc, sấm sét. Nhiệt độ từ 19 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa to, phía Nam mưa vừa đến mưa to. Cục bộ chung trời đổ mưa lớn, trong cơn dông cần đề phòng gió lốc. Nhiệt độ từ 23 - 31 độ C.

Tây Nguyên mưa và giông nhiều nơi, đến đêm chuyển mưa to. Nhiệt độ từ 19 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và giông nhiều nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19 - 31 độ C.