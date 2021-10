Hơn 1 cô gái xinh đẹp xuống tóc đi tu tại Tịnh Thất Bồng Lai, gia đình hóng tin con trong mỏi mòn

Tịnh Thất Bồng Lai đang là cái tên hot nhất trong những ngày qua. Đặc biệt là câu chuyện của một cô gái có tên Diễm My đã bỏ nhà đến đây khiến cha mẹ phải tới tìm và “đại náo” đòi đón về. Dù lực lượng chức năng vào cuộc khuyên can, cha mẹ khóc lên khóc xuống nhưng cô gái này vẫn quyết không về nhà.

Ngoài Diễm My, thêm một cô gái xinh đẹp có tên là T. cũng xuống tóc đi tu tại Tịnh Thất Bồng Lai

Khi dân tình còn đang bàn tán xôn xao về các nhân vật sống trong Tịnh Thất Bồng Lai thì mới đây lại rần rần trước hình ảnh một cô gái khác cũng đã xuống tóc đi tu tại tại nơi đây. Được biết, cô gái trẻ này đã làm lễ quy y vào năm 2019 do sự chứng kiến của ông Lê Tùng Vân và các sư thầy, ni cô, chú tiểu sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Hình ảnh Diễm My đã cạo đầu, mặc áo lam cũng xuất hiện trong buổi lễ xuống tóc thoát tục của cô gái này.

Quỳ gối trước ông Lê Tùng Vân, cô gái trẻ khẳng định: "Xuất gia là rời nhà để đi tu ạ. Đi tu suốt đời". Hài lòng với câu nói này, ông Vân đã yêu cầu cô quỳ lạy 3 lần để làm lễ xuất gia.

Những hình ảnh này lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Một số bạn bè của cô gái này đã nhận ra và có những chia sẻ với Báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

W.Q tự nhận là bạn cấp 2 của cô gái trẻ xuống tóc đi tu tại Tịnh Thất Bồng Lai tiết lộ:"Cô ấy tên T. (SN 1997, quê Nha Trang) nhưng sau khi đi tu đã đổi tên là C.N.X. Khi thấy hình ảnh bạn ấy xuống tóc mình cũng rất bất ngờ, không hiểu lý do gì mà lại quyết định xuống tóc".

Tin nhắn của W.Q với T.

"Khi mình gặp T. là khi cô ấy đi cùng với những người ở Tịnh thất Bồng Lai đến du lịch ở Nha Trang. T đi theo chăm sóc tụi nhỏ, khi mình hỏi thì T. có nói là những người này ở tại khách sạn nơi bạn ấy đang làm việc thôi.

Thời điểm đó T. vẫn rất vui vẻ và đang làm việc ở một khách sạn ở Nha Trang. Thế nhưng thời gian sau đó, mình bất ngờ thấy T. đổi avatar cạo trọc đầu nên có vào để lại bình luận nhưng không được phản hồi.

Hầu như tất cả bạn bè từ đó đều không ai liên lạc được với T. nữa. Sau đó mình có nhắn tin trên Facebook thì rất lâu sau đó mới nhận được câu trả lời. Nhưng mình cũng không biết đó có phải là T. nhắn không nữa bởi từ đó tới giờ T. không chỉ đổi tên mà cũng không cập nhật thêm trạng thái nào trên trang Facebook cá nhân hết. Lâu lâu chỉ có thành viên ở Tịnh thất Bồng Lai đăng bài hoặc đăng ảnh chụp của T. với tụi nhỏ thì tag tên vào thôi", W.Q kể thêm.

Người bạn này cũng chia sẻ, sau khi đi tu tại Tịnh Thất Bồng Lai, T. hoàn toàn mất liên lạc với người thân, và sống tách biệt với cuộc sống xung quanh. Bạn bè nhiều năm khi hay tin T. xuống tóc đi tu đều vô cùng sốc, không thể tin nổi.

T. khẳng định muốn đi tu và đã lớn nên hiểu bản thân muốn gì

Theo W.Q, vào lần cuối trò chuyện với T., cô khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội về Tịnh Thất Bồng Lai là sai sự thật, cố tình vu khống, bịa đặt. "Em sống trong này em biết chứ", T. nhấn mạnh. T, cũng nói thêm:"Em lớn rồi em biết cái gì đúng chứ. Em muốn đi tu mà chị...".

Trong buổi lễ xuất gia của T., Diễm My cũng có mặt và ngồi cạnh Ni Cô Huyền Trân

Trước đó, Diễm My cũng từng xuất gia tại đây và được đặt pháp danh là “Ngọc Tiên” vì “nó đẹp”, “xứng đáng làm tiên nữ”. Sau khi xuất gia, Diễm My đã từng được bố mẹ đến đón về nhưng cô vẫn bỏ trốn và livestream cầu xin được “buông tha”. Đến thời điểm hiện tại, bố mẹ Diễm My nói trong nước mắt: "Nếu nó có bầu bí, tàn tật, ốm đau ra sao… nó vẫn là con tôi".