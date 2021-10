Mưa lớn kèm gió lốc, gốc cây bật đè tử vong một bé 8 tuổi, mẹ khóc tức tưởi bất lực nhìn con ra đi

Ngày 14/10, UBND xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xác nhận trường hợp 1 cháu bé 8 tuổi tử vong khi đi cùng mẹ qua trụ sở Công an huyện Châu Thành. Ngay trong này, phía UBND đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Cơn mưa lớn khiến cây xanh bật gốc, đổ lên hai mẹ chị Ng. khiến bé N. qua đời tại bệnh viện ( Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Cụ thể, chiều 13/10, trời đổ mưa to, gió lớn nên cháu L.N.B.N ( SN 2013) được mẹ là chị N.T.T.Ng ( SN 1980, sống tại xã Dương Xuân Hội) chở từ trường về nhà. Khi đến gần Trụ sở Công an huyện Châu Thành, một cây xanh bất ngờ bật gốc đè vào 2 mẹ con khiến chị Ng. và cháu N. bị thương nặng. May mắn thay, người dân đã phát hiện và đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, chị Ng. được chẩn đoán gãy chân nhưng cháu N. do thương thế quá nặng, đã bất hạnh qua đời. Hiện chị Ng. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện tỉnh.

Được biết, chiếc xe máy của chị Ng. bị hư hỏng nặng. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã thực hiện khám nghiệm hiện trường và sẽ sớm công bố nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đau lòng.