Chiều 4/10, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khiến 3 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ bởi nạn nhân là những Youtuber, Tiktoker có tiếng, trong đó có Nguyễn Văn Nam, hay được gọi là Nam OK.

Hiện trường vụ án

Được biết, Nam OK sở hữu hơn 41 nghìn người theo dõi trên Facebook, kênh Tiktok cũng có 1,5 triệu người follow. Đáng chú ý, anh cũng là một thành viên nhóm Youtube Duy Thường với 1,7 triệu người đăng ký. Thông tin anh qua đời khiến người hâm mộ vô cùng xót xa, tiếc nuối cho một tài năng trẻ.

Theo dòng sự kiện, dân tình cũng chia sẻ lại đoạn video với dòng chú thích: “Bình Yên” của Nam OK vào tháng 7/2021. Đoạn clip ghi lại cảnh, nam youtuber bước ra từ siêu thị rồi lên thẳng con xe ô tô màu đỏ sang chảnh của mình, và láo vút đi như bay.

Chiếc ô tô được Nam OK dừng để quay video clip nhiều lần

Nam OK qua đời sau cú va chạm với xe tải vào chiều qua 4/10

Bên cạnh đó, chiếc xe này từng được Nam OK chưng dụng để quay clip nhiều lần với các thành viên trong nhóm Youtuber Duy Thường. Nhìn vào hình dáng và màu sắc của chiếc xe này, nhiều người tin rằng, đây là ô tô đã gây ra tai nạn trong chiều qua.