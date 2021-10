Tịnh thất Bồng Lai đang là cái tên hot hơn bao giờ kể từ ngày nữ đại gia 50 tuổi livestream “tố” người đứng đầu là Lê Tùng Vân lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. “Nhất cử nhất động” của gần 30 người sống trong Tịnh thất này được dân tình hết sức chú ý. Bởi vậy, mới đây dư luận lại soi ra điểm “sai sai” trên kênh Youtube của 5 Chú Tiểu từ Tịnh thất Bồng Lai.

Phần giới thiệu của kênh youtube 5 Chú Tiểu trước đây

Thông thường, tại kênh Youtube với hơn 2 triệu lượt theo dõi này, người xem sẽ có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của các chú tiểu, lối sinh hoạt và cách các em học tập, rèn luyện âm nhạc thế nào… Nếu như trước đây, ở phần giới thiệu của kênh sẽ để lại thông tin số điện thoại, số tài khoản quyên góp cho các chú tiểu nhưng sau ồn ào, mọi “dấu vết” này đều bị xóa sạch. Giờ đây vào thăm kênh, dân tình chỉ còn nhìn thấy dòng thông báo hãy bấm nút theo dõi 5 Chú Tiểu và cùng chờ đón các clip mới.

Và sau khi dính lùm xùm

Trao đổi với báo chí, đại diện của Tịnh thất Bồng Lai cho biết, kênh Youtube của 5 chú tiểu không phải do họ quản lý mà bởi 1 công ty khác. Vậy nên, thông tin này hoàn toàn mới mẻ và không nằm trong thẩm quyền của họ.

Thực tế, trước khi bị bà P.H “réo gọi”, Tịnh thất Bồng Lai từng được Đài Truyền hình Việt Nam chiếu phóng sự phơi bày những thủ đoạn kêu gọi từ thiện nhờ những đứa trẻ được cho là mồ côi tại đây vào hồi tháng 10/2020. Thời gian đó từng gây chao đảo và tạo nên 1 làn sóng phẫn nộ song lại bị chìm trong lãng quên.

Ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử trong buổi làm việc với cơ quan chức nằng

Tịnh thất Bồng Lai ( sau đã chuyển tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”) nằm ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tự xưng là nơi thờ tín ngưỡng Phật giáo và thu nuôi nhiều trẻ em mồ côi. Thế nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, gây xì xào trong dư luận. Cơ sở này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Phật giáo cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Long An cũng đã điều tra và xác nhận, đây không phải cơ sở tín ngưỡng Phật Giáo. Họ chỉ lợi dụng điều tâm linh và danh nghĩa của những đứa trẻ mồ côi để kêu gọi quyên góp, kiếm tiền sinh sống qua ngày.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cũng lên tiếng về vụ ồn ào này. Theo đó, Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vốn không phải là tu viện hợp pháp và không do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.

5 chú tiểu luôn được Tịnh thất Bồng Lai đưa đi thi các cuộc thi hài

Tất cả sư thầy, ni cô, chú tiểu sinh sống tại đây đều không phải tu sĩ Phật giáo và có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng của đồng bào để trục lợi, làm giàu cho cá nhân.

Vtv.vn cũng đưa tin, ông Lê Tùng Vân từ năm 1990 - 2007 đã từng thành lập cơ sở với cái tên Trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức để lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi mà tiếp nhận tiền từ thiện. Thế nhưng đã bị cơ quan công an phát hiện và xử phạt, chấm dứt hoạt động từ năm 2007.

Tuy nhiên, đến năm 1015 lại đổi tên thành Tịnh thất Bồng Lai và hành nghề tinh vi hơn khi tận dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh và kêu gọi quyên góp, tài trợ. Thậm chí là đưa 5 chủ tiểu ra trước công chúng, liên tiếp đi thi các chương trình hài lớn nhất nhì trong nước.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Long An, những đứa trẻ được nuôi dưỡng tại Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi và phần lớn đều có quan hệ huyết thống là con, cháu của ông Lê Tùng Vân.