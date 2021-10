Bên cạnh ồn ào về sự ra đi đột ngột của cố ca sĩ Phi Nhung, hiện cả showbiz đổ dồn sự chú ý về lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ, nổi bật trong đó là ca sĩ Thủy Tiên. Cô được cho là “trùm ăn chặn” tiền từ thiện, mặc dù đã công khai 18000 trang sao kê nhưng vẫn bị bóc ra nhiều điểm bất thường.

Dòng chia sẻ Youtuber H.L

Mới đây, một Youtuber sở hữu 1,2 triệu người theo dõi bất ngờ chia sẻ việc phải xóa tất cả các clip đi từ thiện cùng ca sĩ Thủy Tiên. Theo đó, anh chàng này từng được phía giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc chấp thuận đi cùng để hỗ trợ phát quà và tiền cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt miền Trung 2020. Trong suốt hành trình đi từ thiện tại tỉnh Huế với Thủy Tiên, người này đã chịu trách nhiệm quay lại toàn bộ hoạt động trao quà của đoàn, thậm chí livestream.

Thế nhưng, trong chiều nay loạt video liên quan đến hành trình này đều “không cánh mà bay” khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người đã không ngại “ném đá” youtuber này bởi nghi ngờ anh có liên quan đến ồn ào “ăn chặn” tiền kêu gọi từ thiện.

Your browser does not support HTML5 video. " />

Trước những thông tin trái chiều, nam youtuber lên tiếng thanh minh, làm rõ tin đồn dính líu đến đường dây “ăn chặn tiền từ thiện”. "Phía công ty của chị Tiên đã gửi cho quản lý của mình yêu cầu gỡ những video trên kênh YouTube. Họ nói nếu không xóa đi thì kênh của mình sẽ bị đánh sập", H.L cho biết.

Người này nhấn mạnh được phía ca sĩ Thủy Tiên cho phép đi cùng để hỗ trợ hoạt động thiện nguyện, không hề có chuyện “tự ý đi theo và quay để kêu gọi quyên góp” như lý do mà ekip nữ ca sĩ nói. H.L cũng bộc bạch, sự việc đã diễn ra từ tháng 10/2020 nhưng đến giờ anh mới có dịp “một lần nói hết”.

Thủy Tiên trong đợt cứu trợ bà con lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020

"Lúc đó mình cũng ấm ức nhưng cho qua, nhưng hiện tại nhiều người tràn vào kênh mình bình luận cho rằng mình xóa clip để che đậy cái gì đó buộc mình phải làm rõ", anh H.L bày tỏ.

Anh cũng nói thêm, quản lý của mình cũng đã liên hệ với phía Thủy Tiên để thảo luận và làm việc rõ ràng hơn.

H.L trong đợt đi từ thiện tại Thừa Thiên Huế cùng Thủy Tiên

H.L sở hữu 1,2 triệu lượt người theo dõi trên kênh Youtube. Anh sinh năm 1995 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh chàng lớn lên với đam mê trở thành game thủ và tiếp xúc với tựa game Đột Kích từ sớm nhưng lại bị gia đình ngăn cấm bởi cho rằng đây là thứ vô bổ, không lành mạnh. H.L từng giành giải Á Quân giải đấu Best of Pistol 2015 của chương trình Đột Kích Việt Nam. Nhờ giải đấu này, anh chàng đã nhận được sự công nhận của gia đình và cộng đồng game thủ.