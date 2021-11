Vy Oanh và 1 nữ đại gia 50 tuổi được cho là liên tiếp có “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Bằng chứng là trong nhiều buổi livestream, người này liên tiếp có những động thái cho rằng ‘tố’ giọng ca Đồng Xanh phải “nuôi chồng” khiến nữ ca sĩ phải “đáp trả”.

Bài chia sẻ "khoe khéo" chồng là "người đầu tiên trên thế giới" lắp đặt đường ống dẫn nước biển về nuôi tôm của Vy Oanh

Sau khi sinh bé thứ ba, Vy Oanh quay trở lại mạng xã hội và thường xuyên khoe khéo về gia đình khiến dân tình nghĩ cô đang cố tình 'dằn mặt' ai đó. Trên trang cá nhân vào một ngày tháng 6/2021, cô hé lộ, chồng vốn là doanh nhân tài giỏi nhưng lại khiêm tốn, không thích phô trương với thiên hạ nhưng “số” lại mê trúng một cô ca sĩ nên hay bị người đời soi mói. Được biết, công ty chồng Vy Oanh thực hiện nhiều công trình lớn, có ý nghĩa với nền kinh tế nước nhà. Ví dụ như Công trình dẫn nước biển nuôi tôm HDPE lần đầu tiên trên thế giới; Xây mới cảng nước sâu Cái Lân; Đường dẫn cầu Cần Thơ; Cảng đóng tàu Saigon Shipyard Singapore;...

Thế nhưng, chị Google phải cho ra một kết quả khác về thông tin Vy Oanh đưa?

Những thành tựu đó khiến dân tình trong giai đoạn đó xuýt xoa, khen ngợi không dứt nhưng tại thời điểm này, tất cả lại tìm ra điểm sai sai. Tất cả là nhờ “chị” Google chỉ bảo mà ra. Có lẽ do công trình dẫn nước biển về nuôi tôm quá “hoành tráng” nên không ít người dân “tò mò” đã tra cứu thông tin để tìm hiểu thêm kiến thức. Nào ngờ, lại tìm được một bài báo của Báo Nghệ An đăng tải vào ngày 20/06/2017 với tiêu đề: “Nông dân Nghệ An đầu tư 1,7 tỷ đồng đưa nước biển vào nuôi tôm”.

Cụ thể, trong bài chỉ rõ người nông dân có phát minh này có tên là Hoàng Xuân Tin ở xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 2011, anh đã mạnh tay chi 1,7 tỷ đồng để lắp đặt đường ống dẫn nước biển trực tiếp về ao nuôi tôm.

Theo ông Tin, do nhận thấy nguồn nước phục vụ nuôi tôm ngày một bị ô nhiễm, lo sợ “xôi hỏng bỏng không” nên trong lúc khó đã lóe ra ý tưởng đưa nước mặn từ ngoài biển về ao nhà thông qua viêc lắp đặt đường ống dẫn nước.

Phản ứng của dân mạng

Sau khi tìm hiểu và tính toán, ông Tin thuê công nhân về lắp khoảng 4.300 m đường ống nhựa phi 200 từ biển về ao nuôi. Qua 20 ngày làm việc không ngừng nghỉ, hệ thống đường ống dẫn nước từ biển về tận ao nuôi tôm của gia đình đã hoàn thành với chi phí cực khủng. Thế nhưng, nhờ đó mà ông đã kiếm được “bộn tiền”, lãi mẹ đẻ lãi con trong suốt nhiều năm qua.

Thông qua tin tức này, dân tình ngớ người thắc mắc, rốt cuộc ông Hoàng Xuân Tin hay chồng Vy Oanh mới là người đầu tiên trên thế giới dẫn nước biển nuôi tôm. Nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra, người thì bênh vực cho rằng, có thể Vy Oanh muốn khoe chồng là người đầu tiên xây dựng đường ống HDPE để dẫn nước biển về nuôi tôm còn người nghĩ ra ý tưởng thì lại thuộc về người nông dân kia.

Không rõ do Vy Oanh chia sẻ chưa cụ thể khiến dân tình hiểu sai hay gì

Ngược lại, không ít bày tỏ thái độ mỉa mai khi cho rằng nữ ca sĩ lại cố tình thích “nổ”, nào ngờ dân tình “cao tay” hơn khi kiếm tìm thông tin trên Google. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của dư luận, thực hư ra sao thì cần phải nhờ Vy Oanh lên tiếng đính chính.