Khoe vòng 1 căng tràn, Kim Duyên 'chặt chém' dàn người đẹp ngày đầu vào nhà chung Miss Universe

Tối 26/11, Á hậu Kim Duyên chính thức nói lời chào người hâm mộ lên đường sang Israel tham dự cuộc thi Miss Universe 2021 sau hơn 2 năm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tháp tùng cô trong lần này vẫn là cái tên quen thuộc CEO Trần Bảo Hoàng và á hậu Hoàng My. Bởi lẽ này mà một tình huống hài hước đã xảy ra khi mang theo 8 vali cùng nhiều phụ kiện, ekip của cô đã phải đóng thêm gần 100 triệu tiền hành lý.

Chia tay người hâm mộ, 26/11, Kim Duyên lên đường đi Israel tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế

Dù có một khởi đầu có chút “kém may mắn” song Kim Duyên vẫn thể hiện phong thái tự tin, lạc quan khi vừa đặt chân đến Israel. Trên fanpage chính thức, Kim Duyên hào hứng chia sẻ khoảnh khắc ăn tối bên dàn người đẹp từ khắp năm châu cùng dòng chú thích: Fashion is you. Confidence is the most important thing to make any girl's beauty ( Tạm dịch: Thời trang là bạn. Tự tin là điều quan trọng nhất làm nên vẻ đẹp của bất kỳ cô gái nào).

Buổi đầu chào sân, Kim Duyên đã chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt ảnh xinh đẹp đầy quyến rũ. Diện một chiếc đầm kim tuyến, với đường cắt ngực tinh tế, nàng hậu “xử đẹp” các đối thủ nhờ chiến lược trang phục cao tay cùng nụ cười tươi rực nắng.

Kim Duyên cùng các người đẹp tại Miss Universe 2021

Với tông màu bạch kim, bộ đầm đã khoe triệt để ba vòng chuẩn chỉnh của đại diện Việt Nam, đồng thời tôn lên vẻ quyến rũ, sang chảnh của mình. Vì đảm bảo quy tắc phòng dịch, tại một số khu vực, người đẹp vẫn giữ nguyên chiếc khẩu trang in lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

CEO Trần Bảo Hoàng, á hậu Hoàng My là hai người đồng hành, đưa Kim Duyên sang Israel dự thi Miss Universe năm nay

Không chỉ ghi điểm bởi visual đỉnh cao, trang phục chỉn chu và tỏa sáng, Kim Duyên đã khiến dân tình tin rằng, cô sẽ làm nên chuyện tại đấu trường quốc tế Miss Universe năm nay.

Vừa đến Isral nhưng Kim Duyên đã có nhiều màn thay đồ chóng mặt

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995 tại Cần Thơ. Sở hữu ba vòng bốc lửa 83 - 62 - 89, cô luôn biết cách chọn các trang phục phù hợp, khoe trọn vẹn nét đẹp của bản thân. Năm 2014, cô lọt top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Kim Duyên từng tham gia khóa học ngắn hạn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore). Cô về nước thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, giành ngôi Á hậu 1.