Wendy Phạm hé lộ hình ảnh lễ thôi nôi của con trai thứ 2 trong năm đầu vắng bóng bà ngoại Phi Nhung

Cách đây gần hai tháng, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời do COVID-19 đã khiến tất cả mọi người phải bàng hoàng và cho đến tận giờ phút này, dường như gia đình, người thân của cô vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Đáng buồn hơn nữa, giọng ca Bông Điên Điển ra đi khi chưa kịp gặp mặt cháu ngoại thứ hai vừa được sinh ra cách đây một năm tại Mỹ để rồi đến hôm nay, lễ thôi nôi của cậu bé đã thiếu vắng đi hình bóng bà ngoại.

Phi Nhung ra đi khi chưa kịp gặp mặt cháu ngoại thứ 2...

... cậu bé Nicholai, con trai của Wendy Phạm

Nicholai đón sinh nhật đầu tiên thiếu vắng hình bóng bà ngoại

Ngày hôm qua, thông qua mạng xã hội, nữ ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã đăng tải dòng trạng thái dài, bật mí về lễ thôi nôi của cậu bé Nicholai – con trai thứ hai của Wendy Phạm, cháu trai cố ca sĩ Phi Nhung. Cũng trong chia sẻ này, vợ cũ danh ca Bằng Kiều bày tỏ mong muốn Wendy Phạm sẽ sớm đăng lên kênh Youtube đoạn video ghi lại những hình ảnh chân thực nhất trong buổi mừng sinh nhật ‘thằng chó con’ cho mọi người cùng xem.

Trizzie Phương Trinh tham gia lễ thôi nôi của cháu trai Phi Nhung

Và, quả đúng như vậy, hôm nay (19/11), Wendy Phạm đã chính thức đăng tải lên Youtube cá nhân một đoạn video kéo dài hơn tám phút với tựa đề “Thôi nôi này vắng bóng Ngoại” để khoe với người hâm mộ những hình ảnh ấm cúng trong buổi họp mặt gia đình nhân dịp con trai thứ hai tròn một tuổi. Chia sẻ đường dẫn để truy cập đoạn video trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung khiến nhiều người phải cay mắt khi viết:

“Wishing grandma was here to celebrate with us! Happy 1st birthday, my son!”

(Tạm dịch: Giá mà bà ngoại vẫn còn ở đây để cùng ăn mừng với chúng ta! Chúc mừng sinh nhật một tuổi, con trai.)

Bài đăng của Wendy Phạm trên trang cá nhân

Thông qua đoạn video có thể thấy, để mừng lễ thôi nôi của con trai Nicholai, Wendy Phạm đã cùng người thân trong gia đình chuẩn bị cỗ bàn đầy đủ, thực hiện nghi lễ thắp hương thành kính. Sau khi mọi thủ tục được hoàn thành, mọi người đã quây quần bên mâm cơm, cùng nhau nói lời chúc mừng, gửi đến cậu bé Nicholai những lời chúc tốt đẹp nhất cũng như trò chuyện vui vẻ, chụp rất nhiều hình ảnh làm kỉ niệm.

Chưa dừng lại ở đó, đoạn video cũng tiết lộ về món đồ Nicholai đã lựa chọn trong số những quà tặng được mọi người gửi đến. Được biết, đây là một hoạt động không thể thiếu trong lễ thôi nôi, khi món quà em bé lựa chọn sẽ phần nào dự đoán được con đường đứa trẻ sẽ theo đuổi trong tương lai. Kết quả, cậu bé Nicholai đã khiến cả gia đình vô cùng phấn khích khi lựa chọn cầm lên chiếc micro, đại diện cho mong muốn sau này sẽ trở thành một ca sĩ.

Lễ thôi nôi của cháu ngoại cố ca sĩ Phi Nhung được chuẩn bị tươm tất

Wendy Phạm thành kính thắp hương

Cháu ngoại Phi Nhung chọn quà

Khoảnh khắc Nicholai cầm lên chiếc micro, tất cả mọi người đều đã vỗ tay đồng thời gọi tên Phi Nhung, Wendy Phạm thì rơm rớm nước mắt ôm lấy con trai, ai cũng mong rằng Nicholai sẽ lớn lên thật khỏe mạnh để có thể tiếp nối sự nghiệp thành công của bà ngoại. Video kết thúc với hình ảnh Nicholai ngồi chơi cùng mọi người bên ban thờ nữ ca sĩ quá cố, khoảnh khắc khiến người xem không khỏi rơi nước mắt vì xúc động.

Nicholai lựa chọn chiếc micro đại diện cho dự đoán tương lai cậu bé sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng

Mọi người đều tỏ ra vô cùng phấn khích và xúc động, tin rằng cháu ngoại thứ hai của Phi Nhung sau này sẽ nối nghiệp bà

Hình ảnh Nicholai mừng sinh nhật bên ban thờ bà ngoại khiến nhiều người cay mắt

Được biết, kể từ lúc chào đời đến nay, cậu bé Nicholai chưa có cơ hội được gặp gỡ Phi Nhung ngoài đời, chưa được bà ngoại ôm vào lòng vỗ về thương yêu. Lúc sinh thời, cố ca sĩ cũng đã rất mong được sớm ngày trở về Mỹ thăm cháu ngoại song vì chứng kiến cảnh đồng bào ở quê nhà gặp khó khăn vì đại dịch, cô đã hủy kế hoạch để ở lại Việt Nam làm thiện nguyện. Kết cục, chuyện không may xảy ra, Nicholai vì thế cũng đã không bao giờ có thể trực tiếp gặp mặt bà ngoại, một điều khiến ai cũng cảm thấy xót xa, đau lòng.