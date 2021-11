Bị đối tượng lạ xông vào nhà hành hung, người phụ nữ rơi vào hôn mê sâu và lời cầu cứu từ gia đình

Mới đây, mạng xã hội rần rần đoạn video một người phụ nữ đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một đối tượng lạ xông vào nhà đá liên tiếp vào mặt và người khiến nạn nhân ngã lăn ra đất và bất tỉnh. Chưa dừng lại, khi người phụ nữ ngã vật ra sàn, người đàn ông vẫn tiếp tục “tác động vật lý”. Sau đó đã lấy điện thoại của nạn nhân và ném thật mạnh xuống sàn. Rồi “tặng kèm” một cú đạp trời giáng vào mặt nạn nhân.

Clip người phụ nữ đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một đối tượng lạ bất ngờ xông vào hành hung

Đoạn clip này được ghi bởi một camera an ninh vào khoảng 16 giờ ngày 9/11 tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Sau khi bị tấn công, người phụ nữ được đưa đi cấp cứu đến nay vẫn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thông tin này được chính người thân của nạn nhân chia sẻ.

Hiện trường của vụ việc

Gia đình của nạn nhân vừa lo lắng, lại bức xúc khi đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được “kẻ côn đồ” kia. Cả nhà khẩn thiết gửi lời cầu cứu tới các cơ quan ban ngành liên quan với mong muốn sự việc sớm được làm rõ, đối tượng nọ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi bị tấn công, người phụ nữ vẫn hôn mê sâu

Được biết, hiện Công an xã Phùng Xá và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng trên. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Gia đình nạn nhân vô cùng lo lắng khi kẻ côn đồ vẫn nhởn nhở ngoài vòng pháp luật

Cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng gây án và đang trong quá trình truy bắt.