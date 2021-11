Dự báo thời tiết chiều nay và đêm nay 09/11: Bắc Bộ ngày hửng nắng, đêm rét lạnh

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 9/11, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nhưng vẫn rét khô. Đêm và sáng trời rét buốt, mù sương. Nhiệt độ dao động từ 14 - 17 độ C, riêng vùng núi dưới 8 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét

Dự báo thời tiết chiều và đêm 09/11

Dự báo thời chiều nay 09/11

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 15 - 22 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Mưa giông rải rác. Cuối chiều trời giảm mây, có thể hửng nắng.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 30 - 33 độ C.

Dự báo thời đêm nay 09/11 và sáng mai 10/11

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Trời rét.

Nhiệt độ 16 - 18 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Ít mây, không mưa. Nhiệt độ tiêu biểu từ 26 - 29 độ C.

Các khu vực khác

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 16 - 25 độ C. Khu vực Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ từ 15 - 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mây, mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn giông cần đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh, sấm sét và mưa đá. Nhiệt độ tiêu biểu từ 18 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, mưa giông rải rác. Nhiệt độ từ 23 - 32 độ C.

Tây Nguyên: có mây, mưa rào và giông nhiều nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ từ 19 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và vài nơi. Chiều và đêm có mưa giông và mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 24 - 34 độ C.