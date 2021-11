Dự báo thời tiết chiều nay và đêm nay 18/11: Hà Nội mù sương, miền Trung đề phòng nguy cơ sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm chìm trong sương mù nhẹ. Tuy nhiên đến trưa chiều mây giảm, trưa chiều trời hửng nắng.

Trong khi đó, khu vực Trung Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục mưa rào và giông nhưng đã có dấu hiệu thuyên giảm. Các tỉnh miền Trung đều cần đề phòng sạt lở đất rất lớn bởi mưa rào và giông kéo dài cả tuần, đường đất và núi đồi luôn chìm trong trạng thái "ngậm no nước".

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông cần đề phòng tình trạng gió giật mạnh, sấm sét và mưa đá.

Nhiều tỉnh thuộc miền Trung chìm trong mưa lũ suốt 1 tuần qua

Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/11

Dự báo thời chiều nay 18/11

Hà Nội

Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 17 - 24 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Nắng giảm dần, cuối chiều có mưa.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 28 - 32 độ C.

Dự báo thời đêm nay 18/11 và sáng mai 19/11

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Sáng sớm ngày 19/11, xuất hiện sương mù nhẹ rải rác.

Nhiệt độ 18 - 27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Trời quang, mây tạnh.Sáng Thứ Sáu 19/11 TPHCM có nắng từ sớm. Trời không mưa.

Nhiệt độ tiêu biểu 25 - 32 độ C.

Các khu vực khác

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 16 - 27 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16 - 23 độ C, vùng núi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh còn phía nam phải đêm trời mới trở lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tiêu biểu từ 18 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, vừa đến mưa to, rất to, riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông cần đề phòng gió lốc, sấm sét, và mưa đá. Nhiệt độ từ 19 - 28 độ C.

Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 - 33 độ C.