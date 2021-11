“Nóng bỏng tay” nhất chiều 20/11 chính là họp báo chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ với sự góp mặt của bộ ba “chặt chém” Xuân Lan - Hà Anh - Hương Giang. Đây là chương trình đầu tiên của Hoa Hậu Chuyển Giới hậu ở ẩn, chấn chỉnh lại thái độ sống cũng như kết hợp nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình.

Thế nhưng, vừa tham gia showbiz trở lại, Hương Giang đã gặp ngay phải tình huống “dở khóc dở cười” khi Xuân Lan khẳng định bản thân có “lò đào tạo”, chuyên sản sinh ra các siêu mẫu hàng đầu khiến Hà Anh tỏ vẻ không hài lòng. Cô liền nhắc lại những cái tên học trò đình đám như Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Phạm Hương, Trang Khiếu,... để “phô trương” vị thế cũng như khả năng huấn luyện của mình. Cũng bởi vậy mà cuộc chiến giữa hai vị huấn luyện viên Xuân Lan và Hà Anh chính thức nổ ra.

Cùng diễn biến sự việc, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ lý do quay trở lại showbiz sau quãng thời gian dài lánh xa ánh đèn sân khấu và sự tung hô của người đời. "Mọi người có thể nhìn thấy người mẫu nam trên sân khấu chỉ đóng vai trò đứng cạnh hoặc dắt người mẫu nữ ra. Hà Anh thấy có rất nhiều sản phẩm, thương hiệu cho nam giới và đàn ông Việt Nam rất quan trọng. Vậy nhưng chúng ta chưa có một hình mẫu nào để đại diện cho họ. Khi Giang chia sẻ điều này, tôi thấy rất thú vị. Khi Hương Giang tham khảo ý kiến của tôi về những mentor đồng hành cùng thì tôi hoàn toàn dựa trên tinh thần chuyên môn", cô nói.

Nữ siêu mẫu nhấn mạnh, chưa từng có ý định gây thù với ai song con người chẳng ai hoàn mỹ, khó có thể khiến người khác yêu mến và kết bạn cùng tất cả. Hay tin Xuân Lan cùng ngồi “ghế nóng”, Hà Anh cảm thấy hoàn toàn bình thường.

"Tôi nghĩ khi mọi người nhìn thấy Xuân Lan và tôi cùng xuất hiện tại chương trình, mọi người sẽ nhớ tới hình ảnh tôi là host và giám khảo đầu tiên của Vietnam's Next Top Model, còn Xuân Lan đảm nhận vị trí này ở mùa tiếp theo. Ngay lập tức, mọi người sẽ có phản ứng so sánh, thậm chí, so sánh cả học trò của Hà Anh, Xuân Lan và Thanh Hằng. Tất cả mọi người trong giới thời trang thường thích khai thác nhiều về sự khác biệt cũng như yếu tố kịch tính trong suy nghĩ.

Hà Anh chưa bao giờ là bạn của Xuân Lan dù cả hai có rất nhiều bạn bè chung. Nhưng để nói là Hà Anh có ghét Xuân Lan hay không thì câu trả lời là không. Tôi không có thời gian để ghét bỏ ai cả, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Tôi tôn trọng Xuân Lan trong nghề, mình trân trọng việc chị là một người làm việc lâu trong nghề và có tình yêu nghề nhất định, theo đuổi cho tới nay. Đây là một điều rất đáng hoan nghênh", Hà Anh nhấn mạnh.

Dàn HLV của chương trình The Next Gentlemen - Quý Ông Hoàn Hảo

Dù vậy, cô cũng cho biết, quan điểm làm nghề mỗi người mỗi khác nên việc Xuân Lan có quan điểm trái ngược với mình cũng không là điều gì to tát. "Tôi tự tin rằng bản thân là người có thể nhìn ra tố chất, đặc biệt đối với đàn ông. Tôi là người có nhiều trải nghiệm và từng viết một cuốn sách có tên Sống Trong Thế Giới Đàn Ông. Tôi biết cách làm cho họ cảm thấy được trân trọng, họ cần phải cố gắng nhiều hơn bằng cách nhẹ nhàng, dễ thương.

Hà Anh khác với các HLV khác ở cách trao đổi, chia sẻ với các thí sinh nam giới, mình tôn trọng quan điểm của họ và đối xử với họ đúng nghĩa như một người đàn ông thực thụ, chứ không lên mặt, dạy dỗ và làm mẹ của họ để dạy họ làm đàn ông. Nếu như bạn muốn tìm kiếm một người đàn ông đích thực, bạn cần phải đối xử với họ như một người đàn ông đích thực”, “mẹ bỉm sữa” tuyên bố.