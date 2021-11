Đại diện Công an tỉnh Nghệ An trong ngày 21/11 vừa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và bị can Hoàng Thị Ngân (47 tuổi, ngụ tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) về tội danh “giết người”.

Cụ thể, rạng sáng ngày 13/11, Công an huyện Nam Đàn nhận được tin báo anh Đinh Hữu L. ( 49 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn) tử vong trong trạng thái đầy bất thường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương trí mạng đã khiến anh L. ra đi mãi mãi.

Theo ông Phiệt, trưởng xóm nơi gia đình anh L. sinh sống, nạn nhân là người hiền lành, dù bị câm điếc nhưng vẫn chịu khó làm ăn. Anh có một vợ là chị Hoàng Thị Ngân và hai con gái. Đêm xảy ra vụ án thương tâm, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của L. rất lớn, khi chạy sang thì sự việc đã rồi.

"Việc anh L. ghen vợ có quan hệ ngoài luồng thì cả xã này ai cũng biết. Tháng trước chồng có phát hiện, nghi vợ ngoại tình thì không đánh vợ mà chỉ đập phá đồ đạc trong nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, công an cũng đã tạm giữ người vợ vì tình nghi liên quan. Chị Ng. cũng đã thừa nhận hành vi giết chồng", ông Phiệt nói.

Được biết, chị Ngân đã qua một đời chồng trước khi đến với anh L. Cả hai sống chung và có 2 con gái nhưng bé lớn thì mắc tật câm điếc bẩm sinh giống cha. Cặp cha con người khuyết tật này đều được hưởng trợ cấp của xã hội.

Từ vài tháng trước, anh L. và vợ thường xảy ra xung đột do nghi vấn chị Ngân có mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng anh không đánh vợ mà chỉ đập phá đồ đạc trong gia đình khiến hàng xóm láng giềng phải đến khuyên ngăn. Chẳng ai ngờ lại xảy ra vụ án thương tâm như trên.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra và làm sáng tỏ sự việc.