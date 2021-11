Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể tại Hà Tĩnh: Truy tìm người phát tán clip

Mạng xã hội trong những ngày qua chao đảo trước đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh một thiếu nữ khóc lóc thảm thiết, cầu xin sự giúp đỡ khi bị một nhóm đối tượng thực hiện trò đồi bại tại một nhà nghỉ không rõ tên.

Hình ảnh vụ việc được ghi lại và phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ

Theo xác minh, nạn nhân là em N. ( 16 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên). Vụ việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Xuyên. Sau khi xảy ra tình huống này, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Cẩm Xuyên. Tháng 10/2021, công an đã khởi tố và bắt 2 nghi can về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Hiện trên các nền tảng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh hiếp dâm rùng rợn đã bị gỡ sạch. Thế nhưng, theo lãnh đạo Công an Hà Tĩnh hành vi phát tán video đồi trụy lên mạng xã hội là không thể chấp nhận. Tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự về tội Truyền bá văn hóa đồi trụy theo Điều 326, Bộ luật Hình sự.

Nếu người đăng tải cố tình xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân trong video, hành vi đó có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác, theo Điều 155, Bộ luật Hình sự.

"Đơn vị đang truy tìm người phát tán, làm rõ động cơ để làm căn cứ xử lý", đại diện Công an Hà Tĩnh cho hay.