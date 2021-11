Xử lý nghiêm người về từ vùng dịch không tự giác khai báo và cách ly y tế tại nhà

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Thăm, động viên các bác sĩ, nhân viên Trạm Y tế phường Liễu Giai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự tận tâm của các bác sĩ trong việc cùng với thành phố làm tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân… qua đó góp phần cùng thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh.

Nhấn mạnh Thành phố đã bước sang giai đoạn “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, song nguy cơ lây lan dịch vẫn rất cao bởi hiện có một số lượng lớn người di chuyển về Thủ đô từ vùng có dịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Trạm Y tế phường Liễu Giai chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch. Cùng với đó, cần chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững sự an toàn trước dịch bệnh của quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho thấy, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và sự ủng hộ của người dân, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả tích cực. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả và xử lý kịp thời các trường hợp lây nhiễm; tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân đạt cao; tỷ lệ phát hiện các ca F0 qua xét nghiệm diện rộng thấp.

Cụ thể, từ ngày 24/7 - 31/10, trên địa bàn quận ghi nhận 105 trường hợp F0 tại 13 phường, trong đó, có 26 ca cộng đồng. Quận duy trì 2 điểm cách ly tập trung trên địa bàn và lũy tích đến nay thực hiện cách ly 3.280 trường hợp. Tổng lũy tích xét nghiệm 264.399 mẫu (trong đó, có 253.924 mẫu PCR và 10.475 mẫu test nhanh).

Đối với công tác tiêm vắc xin, đến nay, toàn quận đạt 288.409 mũi, trong đó, mũi 1 là 179.353 mũi; mũi 2 là 109.506 mũi, đạt tỷ lệ 75,1%. Quận cũng tiếp tục duy trì 5 Tổ phản ứng nhanh cấp quận và 28 Tổ phản ứng nhanh của 24 phường; 146 Tổ Covid cộng đồng với 721 nhóm và 2.640 thành viên. Hiện, trên địa bàn quận có 213 tổ dân phố xanh, 326 khu vực xanh; 14/14 phường là phường bình thường mới vùng xanh. Bên cạnh đó, quận xử phạt tổng số 1.083 trường hợp không đeo khẩu trang; 1.453 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, không thực hiện giãn cách.

Đối với việc thiết lập Trạm y tế lưu động, 14/14 phường đã thiết lập mô hình Trạm y tế lưu động gồm 84 nhân lực y tế với đầy đủ bác sỹ, điều dưỡng, dược sỹ, y tá. Đồng thời, quận sẽ tổ chức diễn tập vận hành mô hình theo 3 tình huống cụ thể: Trạm y tế lưu động đến thăm khám và tư vấn sức khoẻ cho bệnh nhân F0 không triệu chứng đang quản lý, theo dõi sức khoẻ tại nhà; có công dân được người nhà đưa đến Trạm y tế lưu động khám với triệu chứng đau đầu, chóng mặt và có công dân được người nhà đưa đến Trạm y tế lưu động khám với triệu chứng ho, khó thở.

Quận cũng tập trung xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện 07 chương trình công tác của Quận ủy, 10 Chương trình công tác của Thành uỷ; tập trung thực hiện nhiệm vụ kép: “Vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp điều hành, cân đối thu, chi ngân sách quận. Kết quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 29/10/2021 đạt 5.282 tỷ đồng (đạt 91,6% dự toán giao); ước chi ngân sách đạt 902 tỷ đồng (đạt 78,9% dự toán giao). Trong đó, chi đầu xây dựng là 190 tỷ đồng (đạt 61,6% dự toán Thành phố giao); chi hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 41,3 tỷ đồng và chi phục vụ các hoạt động công tác phòng chống dịch Covid-19 là 37,5 tỷ đồng…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của quận Ba Đình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; toàn bộ Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng, chống dịch từ quận tới cơ sở vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Tuy vậy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, quận cần phải giám sát chặt chẽ hơn người về từ vùng dịch, không để lọt các ca F0.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tình hình dịch Covid-19 trong những ngày qua đặt ra những thách thức rất lớn đối với Thành phố. Do vậy, đồng chí đề nghị quận Ba Đình, với vị trí đặc biệt quan trọng, cần phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giữ vững thành quả mà quận đã dày công có được; kiểm soát thật tốt di biến động dân cư, người nào về từ vùng dịch mà không tự giác khai báo y tế, không cách ly tại nhà phải xử lý và công bố công khai.

Quận tiếp tục phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, nhất là Tổ Covid cộng đồng, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Củng cố hệ thống y tế cơ sở, lên khung hoạt động của các trạm y tế lưu động, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, ô xy... và tiến hành diễn tập hoạt động trạm y tế lưu động tại các khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu quận tiếp tục tiến hành xét nghiệm xác xuất Covid-19 và tăng cường ở những nơi có nguy cơ cao. Nếu có F0 thì tiến hành khoanh vùng hẹp, kiểm soát chặt, thần tốc rà soát, truy vết... nhất quán thực hiện F0 phải đi điều trị, F1 phải cách ly tập trung.

Cùng với đó, quận tiếp tục triển khai tiêm trả mũi 2 vắc xin Covid-19; lên kế hoạch, chuẩn bị dây chuyền tiêm vắc xin cho trẻ em khi được Bộ Y tế cung cấp vắc xin. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường khi đủ điều kiện; tiếp tục duy trì các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cùng với phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị quận Ba Đình tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; rà soát phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động phương án tổ chức Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022...