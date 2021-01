Chưa kịp hạnh phúc vì sinh con bình an, người phụ nữ mắc K phải nhận hung tin chồng ra đi mãi mãi

Nhắc đến hoàn cảnh của chị Trần Thị Nhi, sinh năm 1988, ngụ tại thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bà con làng xóm không ai không biết, đều xót thương cho số phận của chị. Được biết, gia đình nhỏ của chị có 4 người nhưng mới đây, chồng của chị Nhi đột ngột qua đời, bản thân chị cũng mắc phải căn bệnh quái ác, chẳng biết sau này biến cố xảy ra, các con sẽ sống cùng ai.

Mang thai bé thứ 2 ở tháng thứ 7, chị Nhị phát hiện mắc ung thư vú

Mang thai bé thứ 2 ở tháng thứ 7, người phụ nữ này đột nhiên phát hiện u cục ở ngực. Chị chỉ nghĩ đó là bã đậu nhưng cơ thể dần mệt mỏi, tức ngực, hay nôn mửa. Lúc đó, mới quyết định đi khám thì phát hiện ung thư vú. Đương nhiên, ung thư thì phải phẫu thuật và hóa trị nhưng điều này sẽ không giữ được sinh linh trong bụng. Dù sợ phải đối diện với cửa tử, song với tình mẫu tử thiêng liêng, chị quyết định giữ lại.

Suốt quá trình đấu tranh với bệnh tật, chị đều kiên cường chống đỡ, không hề kêu ca. Thậm chí, từng cơn đau hoành hành, mỗi ngày mẹ bầu chỉ chợp mắt được vài tiếng. Chị hi vọng, mình giữ được con lâu thêm một ngày, bé sẽ được phát triển đầu đủ, khỏe mạnh hơn ngày đó. Bởi đứa trẻ đẻ non sức đề kháng rất yếu so với em bé thông thường.

May mắn thay, kết tinh tình yêu của chị Nhi được chào đời đủ tháng, là một bé trai kháu khỉnh. Sau khi lâm bồn, chị vẫn cố gắng ngẩng dậy hỏi cân nặng của con rồi mới nghỉ ngơi. Bé được hai tháng, chị Nhi mới nhập viện.

Dù hành trình chiến đấu lại căn bệnh ung thư vú quái ác luôn gian nan, trắc trở song chị có một người chồng đồng hành - anh Hải. Anh gửi con sang nhờ nhà ngoại chăm để toàn tâm toàn ý cùng chị chữa trị bệnh K.

Sau đợt hóa trị, anh xin đủ việc để làm với hy vọng gom thêm tiền cho đợt hóa trị lần tới. Thế nhưng, vận mệnh trêu ngươi, anh Hải đột ngột ra đi để lại hai đứa con nheo nhóc, con gái lớn mới 2 tuổi rưỡi, bé sau chỉ 8 tháng tuổi. Hai bé đều bị viêm đường hô hấp mới ở viện về chưa được một tuần thì tai họa ập xuống gia đình nhỏ.

Là trụ cột chính trong gia đình, anh Hải đột ngột ra đi mãi mãi, để lại người vợ mắc K và hai đứa con thơ

Chị Nhi nghẹn ngào nói, bản thân được chẩn đoán K vú dương tính HER2, có xu hướng xâm lấn mạnh nên cần điều trị bằng những loại thuốc đắt tiền nhất. Thế nhưng, gia đình quanh năm làm ruộng, thỉnh thoảng anh Hải đi lái xe thuê thì lấy đâu ra tiền mà chữa trị. Thời gian hóa trị trước, hai vợ chồng đã phải vay mượn khắp nơi, nợ cũ còn chưa xong, mới đã vội đến.

Được biết, chị Nhi đã vào 8 đợt điều trị hóa chất ở Bệnh viện Trung ương Huế. Đợt tới, sau khi hoàn thành đợt hóa chất, chị sẽ được chỉ định vào phẫu thuật. Ngặt nỗi, tiền chữa bệnh giờ đây, chị Nhi không biết lấy từ đâu. Tiền sinh hoạt, nuôi hai bé cũng chẳng có, chị Nhi chẳng dám nghĩ tới việc thực hiện hóa trị.

Dù vậy, nếu chị ngã quỵ, hai bé con sẽ trở thành trẻ mồ côi, số phận sẽ đi đâu về đâu. Chỉ nghĩ tới đó, nước mắt chị lại trào ra. ‘Hai đứa nhỏ đã mất bố, em chẳng cầm được lòng vì lo sợ con sẽ phải gánh thêm nỗi đau mất mẹ bất cứ lúc nào khi mà việc điều trị lực bất tòng tâm’, chị Nhi đỏ mắt nói.

Tiền nuôi hai con còn chẳng có, chị lấy đâu ra kinh phí để điều trị bệnh ung thư

Nhìn lên bát hương vẫn ấm hơi nhang, chị càng đau xót hơn, lo cho các con, buồn cho bản thân nhưng chẳng biết phải xoay sở thế nào. Nếu như trước đây, có việc gì xảy ra còn có anh Hải cùng gồng gánh nhưng nay đã khuất bóng, chị Nhi dù có mạnh mẽ thế nào cũng phải gục ngã.

Giờ đây, ba mẹ con chị Nhi đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Chị Nhi có được tiếp tục sự sống hay không, hai đứa trẻ có bị rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ hay không phụ thuộc rất nhiều vào quý vị. Xin hãy cứu lấy số phận 3 con người ‘cù bất cù bơ’ này.

Mọi tấm lòng xin gửi về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hoặc qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.