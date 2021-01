Đứng 'hóng gió' ở tầng 15 chung cư, cô gái trẻ được công an giải cứu kịp thời

Ngày 18/1, tại Block D1, chung cư Cantavil, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM, một cô gái trẻ đột nhiên leo ra cửa sổ tầng 15 chung cư có ý định kết liễu cuộc đời. Ngay sau nhận ra điều không hay, người dân hô hoán và lập tức báo công an.

Sáng ngày 18/1, người dân sống tại khu chung cư Cantavil bất ngờ phát hiện một cô gái trẻ có ý định nhảy lầu chấm dứt cuộc sống

Nhận được tin báo, công an phường An Phú lập tức phong tỏa khu vực trước chung cư để lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM tiếp cận đối tượng. Bằng kinh nghiệm và biện pháp nghiệp vụ, hàng chục cán bộ chiến sĩ đã ngăn cản thành công cô gái trẻ có ý định nhảy từ tầng cao của chung cư Cantavil.

Một góc, nơi xảy ra vụ việc. Nhờ biện pháp nghiệp vụ tài tình của lực lượng chức năng nên đã không có trường hợp xấu xảy ra

Được biết, cô gái này khoảng 25 tuổi, do mâu thuẫn với gia đình vào buổi sáng cùng ngày nên nảy ra ý định chấm dứt cuộc đời một cách cực đoan. May mắn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải quyết sự việc, không để trường hợp đáng tiếc xảy ra.