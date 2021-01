Mồ côi cha từ lọt lòng, cậu bé kém may mắn nhiễm virus EBV, bụng to như bà bầu 5 tháng

Nhân vật cần vòng tay nhân ái cưu mang trong lần này là em Nguyễn Trọng Hiếu, 16 tuổi, sống tại SN 48 ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Được biết, em mất bố từ khi 18 tháng 2 ngày tuổi, hiện sống cùng mẹ - chị Cù Thị Đông ( SN 1985). Chị Đông chia sẻ, Hiếu mắc phải virus EBV từ nhỏ, căn bệnh biến chứng khiến bụng em to như bà bầu 5 tháng, gan to, lá lách to,... chân tay khẳng khiu, sức khỏe yếu.

Cũng bởi bụng to nên việc xoay người với Hiếu là điều vô cùng khó nhọc, thậm chí, em thở cũng nặng nề, mệt mỏi. Bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của em, phần lớn thời gian là ở đây khiến chị Đông sức cùng, lực kiệt vì phải chăm con còn phải kiếm tiền.

Mẹ của em Hiếu kể, may mắn phát hiện ra virus EBV sớm, nếu không những biến chứng nguy hiểm như vỡ lách, vàng da, co giật, viêm tụy,... đã xảy ra. Một số bệnh nhân khi căn bệnh này đã biến chứng nặng , sẽ dễ mắc K hiếm gặp như K hạch bạch huyết, K dạ dày,...

Chị chia sẻ thêm, năm Hiếu học lớp 3 thường có những trận sốt kéo dài, người yếu khiến chị xót con hơn bao hết. Đi vài viện nhưng không thể tìm ra bệnh tình, phải cho đến khi tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương mới phát hiện Hiếu nhiễm virus EBV. Từ lúc đó, cung đường quen thuộc của Hiếu là bệnh viện và nhà, đi học là cũng thường bị ngắt quãng, đợt nào ốm quá còn phải xin nghỉ dài hạn.

Dù tích hcực điều trị cho Hiếu theo chỉ dẫn của bác sĩ song tình hình bệnh tật của em vẫn không thuyên giảm là bao. Chị Đông chia sẻ, mỗi năm con trai sẽ phải vào viện điều trị 2 đợt, có đợt phải nằm tận 28 ngày. Chị thường cố gắng đưa con đi điều trị vào đợt nghỉ hè, trừ khi bệnh nặng, con quá yếu chị mới xâm lấn vào thời gian đi học.

"Sang năm nay, sức khỏe của cháu yếu quá. Em đã xin cho con nghỉ hơn một tháng nay, giờ cháu vẫn nằm viện thế này chắc phải cho con lưu lại một năm mất" – chị Đông rưng rưng nước mắt nói.

Dù có bảo hiểm xã hội nhưng thuốc điều trị của Hiếu chủ yếu nằm ngoài danh sách được trợ giúp nên tiền thuốc thang và nằm viện là một bài toán khó với chị. Như đợt lần này, tính sơ cũng gần 30 triệu, chị Đông đang lo chạy vạy ở đâu cho đủ. Thực tế, do con ốm liên miên, chị chẳng xin được một công việc lâu dài, cứ nay đi bán tạp hóa, mai làm tạp vụ,... cứ có việc là chị nhận, chẳng quản ngại khó khăn, chỉ mong có thêm tiền chữa bệnh cho con.

Đợt điều trị này, Hiếu đã nằm 14 ngày, bác sĩ chỉ định nằm thêm bởi một vài biến chứng bất ngờ

Hàng tháng, chi tiêu tằn tiện đến mấy chị cũng chẳng để dư được đồng nào bởi lương cũng chỉ vỏn vẹn vài triệu. Không chỉ mua thuốc cho Hiếu, chị Đông còn phải chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình. Thương cháu, bà nội cũng góp đồng lương hưu ít ỏi. Cuộc sống của cả gia đình cứ ‘nay vá bên này, mai vá bên kia’.

Bởi vậy, cứ mỗi lần nằm viện, chị Đông phải chạy vạy khắp nơi. Chị thực sự lo lắng, không biết tương lai số phận của mấy mẹ con sẽ ra sao, liệu có đủ kinh phí để duy trì sự sống cho con. Những câu hỏi này luôn quẩn quanh trong đầu của người mẹ đơn thân sinh năm 1985.

Hiện em Nguyễn Trọng Hiếu đang rất cần cánh tay của những nhà hảo tâm để có cơ hội được sống tiếp, được học Đại học, khỏe mạnh để báo hiếu với người mẹ đơn thân đã vất vả nửa đời người vì mình.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hoặc ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.