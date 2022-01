Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Angola, chàng trai gốc Nghệ An - Phạm Quang Linh ( hay còn được gọi là Quang Linh Vlogs) đã trở về Việt Nam. Trước đó, anh và những người đồng đội làm việc tại Châu Phi đã thực hiện cách ly tại khách sạn 3 ngày rồi di chuyển về quê nhà để đoàn tụ với gia đình.

Vừa về đất mẹ, chàng trai xứ Nghệ đã phải nhận tin dữ khi kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Thế nhưng, về nước chưa được bao lâu và đang trong thời kỳ thực hiện cách ly, Quang Linh bất ngờ nhận được thông báo đã có kết quả dương tính với Covid-19. Điều này đồng nghĩa với mọi công việc, dự định của chàng trai 9x này buộc lòng phải tạm hoãn để tập trung điều trị bệnh tình.

Quang Linh vui mừng thông báo đã có kết quả âm tính với Covid-19

Tin tức này khiến dân mạng hết sức xót xa và gửi lời động viên Quang Linh sớm khỏe. Và không phụ sự kỳ vọng của dư luận, cách đây ít phút, trên trang cá nhân, "Ân nhân của người dân Châu Phi" bất ngờ thông báo đã nhận kết quả âm tính với bệnh Covid-19. Anh viết: "Đưa bột ngô về cho mẹ thôi …. We … we … we!!! Xin cảm ơn các Y, Bác Sĩ đang điều trị ở khu cách ly TYT Lưu Động Số 1, Phường Ngọc Khánh đã quan tâm và tạo điều kiện cho nhóm ạ".

Thông tin này khiến người hâm mộ hết sức vui mừng, đồng loạt gửi lời chúc mừng tới Quang Linh cùng anh em trong nhóm. Không khó để bắt gặp các bình luận như: "Chúc mừng mang bột ngô về cho mẹ và về quê ăn tết thôi", "Chúc mừng anh, hết ngày cách ly về với gia đình thôi anh ơi", "Chúc mừng con nhé. về với bà và mẹ thôi, mọi người mong ngóng con về lắm rồi. nỗi lòng của người mẹ cũng mong con gái bằng tuổi con trở về, nên thấu hiểu nỗi nhớ của mẹ và bà con", "Chúc em mạnh khỏe. Người mang lòng nhân ái giúp đỡ những người dân Châu Phi đáng thương. Luôn ủng hộ em",...

Quang Linh cùng đồng đội trên đất Châu Phi

Quang Linh Vlogs tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại một huyện của tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 2016, anh sang Angola, Châu Phi theo diện xuất khẩu lao động. Làm Youtube với suy nghĩ ghi lại cuộc sống thường nhật của mình với những người quốc tế, chẳng ngờ nhờ cái duyên và tài năng, chỉ trong 1 năm, đã thu về 1 triệu lượt đăng ký. Đến nay, kênh Youtube của chàng trai gốc Nghệ An đã có 2,45 triệu lượt đăng ký với 758 video.