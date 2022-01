Ấm lòng hình ảnh Kim Duyên mang 'Tết hạnh phúc' đến cho những trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (Miss Universe) đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Kaur Sandhu. Dù đã cố gắng hết mình nhưng Kim Duyên đã phải dừng chân ở Top 16 trong sự tiếc nuối của khán giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc thi, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, cô còn có một trái tim nhân ái và giàu lòng yêu thương.

Kim Duyên trong chương trình "Tết hạnh phúc"

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh trong các chuyến thiện nguyện của mình. Gần đây nhất, người đẹp đã đồng hành cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nam Á - NAM A BANK trong chương trình "Tết hạnh phúc".

"Trong không khí mừng năm mới đang về, Duyên rất vinh hạnh và vui mừng khi được cùng đồng hành với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nam Á - NAM A BANK trao 470 suất quà Tết cho các hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Tết hạnh phúc" nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Chia sẻ của Kim Duyên trên trang cá nhân

Duyên hi vọng bà con sẽ đón một năm mới bình an, ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng. Duyên cảm ơn Đoàn Đại biểu Quốc hội, Nam A Bank, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một chương trình thiện nguyện ý nghĩa để trao yêu thương và giúp đỡ cho bà con ạ", Kim Duyên chia sẻ.

Dưới bình luận, hầu hết khán giả đều cảm kích trước tấm lòng của Kim Duyên đối với những người có hoàn cảnh khó khăn: "Tuyệt vời quá chị ạ", "Thật là một nghĩa cử cao đẹp và ấm áp tình người trong mùa xuân này", "Yêu chị quá đi", "San sẻ yêu thương, tuyệt vời quá đi mất",...

Hình ảnh Kim Duyên trong chương trình "Tết hạnh phúc"

Kim Duyên phát quà cho người cao tuổi

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995 tại Cần Thơ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Kim Duyên trở thành á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Mới đây, cô lọt vào top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.