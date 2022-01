Động thái mới nhất của CEO Nguyễn Phương Hằng sau khi dàn nghệ sĩ Việt được Bộ Công an minh oan

Giữa năm 2021, công chúng Việt Nam đã không ngừng dậy sóng khi những ồn ào liên quan đến công tác từ thiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, v.v… bị đào xới, phanh phui trên mạng xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, cụm từ “sao kê” đã nhanh chóng trở thành từ khóa được nhắc đến liên tục trên diễn đàn mạng, thậm chí còn lọt vào Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Google Việt Nam. Một loạt các sự việc này sau đó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của dàn nghệ sĩ trong mắt dư luận.

Năm 2021, bắt nguồn từ những livestream tố giác của CEO Nguyễn Phương Hằng...

... loạt nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt đã vướng vào lùm xùm từ thiện tưởng chừng như sẽ không có hồi kết

Mới đây, sự việc này lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng khi trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải hai thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An, thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) ngày 21/01/2022 chính thức tuyên bố một loạt những cái tên như ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Quyết định của cơ quan chức năng liên quan đến việc từ thiện của loạt tên tuổi như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, v.v...

Sau văn bản này, gần như tất cả các nghệ sĩ từng vướng lùm xùm từ thiện đều đã được cơ quan chức năng minh oan. Trước diễn biến kể trên, cộng đồng mạng đã nảy sinh rất nhiều phản ứng trái chiều, một bộ phận gửi lời chúc mừng các nghệ sĩ vì từ nay đã không còn phải chịu điều tiếng, vài cá nhân khác thì liên tục ‘réo gọi’ nữ đại gia Phương Hằng – người được coi là khởi nguồn của vụ việc đồng thời yêu cầu bà phải lên tiếng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một loạt tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí. Giữa những bàn tán này, trên trang cá nhân, CEO Đại Nam đã có động thái mới vô cùng đáng chú ý.

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải lại thông báo của Bộ Công an đính kèm dòng trạng thái vô cùng dễ gây tranh cãi: “Chúc mừng nghệ sĩ tiếp tục sự nghiệp từ thiện. Chúc năm cũ sắp qua năm mới đại thành công nhé.” Hiện, dòng chia sẻ ngắn này của bà xã ông Huỳnh Uy Dũng vẫn đang khiến cộng đồng mạng phải xôn xao.

Động thái mới nhất của CEO Phương Hằng trên trang cá nhân

Còn nhớ, vào năm ngoái, nữ đại gia này đã liên tục tổ chức các buổi livestream để tố giác những cái tên nghệ sĩ có dấu hiệu khuất tất trong hoạt động từ thiện tại miền Trung những tháng cuối ăm 2020. Sau những buổi phát sóng trực tiếp đó, đa số khán giả đều yêu cầu dàn nghệ sĩ phải công khai rõ sao kê các khoản thu – chi để các mạnh thường quân dễ dàng theo dõi.

Trước sự việc này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương của các nghệ sĩ. Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Cục phó C02, từng chia sẻ, lượng tiền đổ vào tài khoản của những người đứng ra nhận quyên góp còn ít hơn số tiền họ đã đi ủng hộ từ thiện. Việc này có xác nhận của UBND hoặc MTTQ hoặc cá nhân liên quan.

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.