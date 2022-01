Khóc nức nở trước mặt công an vì ‘làm việc tốt mà phải ngồi đây’, Thủy Tiên bị dân mạng chê giả tạo

Sau nhiều tháng phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nghi vấn chiếm đoạt tiền từ thiện, nữ ca sĩ Thủy Tiên mới đây đã chính thức được ‘minh oan’. Dù kết quả này không nằm ngoài dự đoán của phần đông công chúng nhưng đây vẫn được xem là một bước ngoặt đáng mừng của giới nghệ sĩ làng giải trí Việt. Ngoài ra, cũng kể từ thời điểm này, Thủy Tiên cùng những cái tên nổi tiếng khác như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, v.v… đều đã có thể đường dường chính chính quay trở lại hoạt động nghệ thuật mà không còn bị ‘thị phi từ thiện’ gây khó dễ.

Mới đây, Thủy Tiên đã chính thức được Bộ Công an 'rửa oan' sau một loạt những tai tiếng liên quan đến công tác từ thiện tại miền Trung năm 2020

Hậu lùm xùm, Thủy Tiên cũng đã có những bước đi đầu tiên nhằm trở lại với giới giải trí, bao gồm cả việc tung ra bộ ảnh mới cũng như trả lời phỏng vấn

Mới đây nhất, bản thân Thủy Tiên cũng đã có những chia sẻ đầu tiên với giới truyền thông, gần như có thể coi đây là bước đi đầu tiên trong hành trình quay trở lại showbiz của cô. Theo đó, khi tham gia trả lời phỏng vấn báo điện tử VnExpress, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng có những bộc bạch rất đáng chú ý về khoảng thời gian cô ‘nhẫn nhục’ chịu đựng vì tin rằng ‘trong nguy có cơ’. Đặc biệt, bà xã Công Vinh còn cho biết về việc đã từng ngồi khóc nức nở trước mặt công an vì không hiểu tại sao mình làm việc tốt mà lại phải chịu cảnh bị điều tra:

“Tôi luôn tin trong nguy có cơ. Thời điểm Bộ Công an thông báo vào cuộc, chồng nói với tôi: “Ba tin ông trời có mắt.” Nếu không có cơ quan điều tra, tôi sẽ không thể nào gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người. Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về đến nhà. Hôm 13/10/2021 – tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, được công an in ra để tôi trả lời, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: “Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây?” Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào.”

Thủy Tiên từng khóc nức nở trước mặt công an, không hiểu vì sao mình làm việc tốt mà lại phải chịu cảnh bị nghi ngờ, điều tra

Ngoài ra, Thủy Tiên còn tâm sự: “Qua một năm nhiều hỉ nộ ái ố, tôi chiêm nghiệm và thấu hiểu câu: “Lúa chín cúi đầu”. Ngày trước, tôi đọc rất nhiều nhưng chưa thể hiểu sâu. Trải qua thị phi, tôi nghĩ: Nhẫn nhục càng nhiều, phúc đức càng lớn. Tôi hiểu sự chín chắn là khi không phản ứng với những thông tin tiêu cực, đấu tố, không tự cho bản thân là đúng hoàn toàn, người khác là sai, dù họ có sai hay làm hại mình cũng không nên để tâm oán hận. Tôi không hối hận, ngược lại thấy mình may mắn vì đã có cơ hội giúp người khác. Nếu được làm lại, tôi vẫn làm như thế. Với tôi, một sự nghiệp huy hoàng khi chết đi cũng không thể mang theo, nhưng những gì mình chia sẻ với những người nghèo khó, bất hạnh sẽ mãi là ký ức đẹp, là hạt giống tốt gieo vào cuộc đời.”

Sau tất cả, Thủy Tiên cho biết cô đã chiêm nghiệm và hiểu ra nhiều điều

Trước những câu nói của Thủy Tiên, trên các diễn đàn mạng, cộng đồng người hâm mộ làng giải trí Việt lại một lần nữa có dịp bàn tán sôi nổi. Theo dõi kỹ phản ứng của công chúng có thể thấy, dân mạng hiện đang chia làm hai phe, một bên ủng hộ đồng thời có những ý kiến động viên, khen ngợi Thủy Tiên còn một bộ phận khác lại không ngừng chê bai, mỉa mai, cho rằng Thủy Tiên quá giả tạo và chỉ đang ‘diễn sâu’. Dường như, sau quá nhiều biến cố liên quan đến công tác từ thiện, dư luận hiện tại vẫn dành cho Thủy Tiên một cái nhìn rất khác so với trước đây.

Bên dưới bài đăng trích dẫn bài phỏng vấn của ca sĩ Thủy Tiên trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều ý kiến trái chiều

Bên cạnh những ý kiến tích cực, một bộ phận cư dân mạng cũng để lại những bình luận tương đối tiêu cực

Nhiều người cho rằng Thủy Tiên quá giả tạo...

... và cho rằng Thủy Tiên vẫn nên xem lại chính bản thân mình

Dường như, Thủy Tiên đã đánh mất thiện cảm của bộ phận lớn công chúng sau mọi ồn ào

Quan sát các bình luận kể trên có thể nhận ra rằng, dù đã được khẳng định không chiếm đoạt tiền từ thiện của mạnh thường quân cũng như không hề gian dối trong các vấn đề tài chính, Thủy Tiên vẫn bị nhiều người nghi ngờ, chê trách, móc mỉa. Có lẽ, sau tất cả, con đường quay trở lại của nữ ca sĩ hãy còn tồn tại rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi ồn ào từ thiện đã kéo dài quá lâu và có tầm ảnh hưởng quá lớn, khiến khán giả dần trở nên ‘dè chừng’, thiếu tin tưởng vào Thủy Tiên nói riêng cùng giới nghệ sĩ nói chung.