Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip một thanh niên say rượu ngồi ngủ bên vỉa hè bị trộm mất xe máy và ví tiền. Chẳng là đoạn video này được camera an ninh nhà dân trên đường Nguyễn Tri Phương, TP Dĩ An, Bình Dương ghi lại.

Clip người đàn ông say rượu bị tên trộm "lột sạch" của cải trên người

Vào tối 4/1, một thanh niên say rượu được cho đã ngủ gục trước cửa nhà mình, bất cần trước dòng đường qua lại. Thấy vậy, một kẻ gian đã liên tiếp đi ra đi vào nhiều lần để quan sát tình hình chờ thời cơ thích hợp manh động. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, tên đạo chích bèn nhẹ nhàng tiến lại gần và dắt chiếc xe máy đang đỗ cạnh người đàn ông say rượu nọ.

Sau một hồi quan sát, tên trộm liền nhẹ nhàng xách chiếc xe máy đi mất

Tưởng lấy trộm được chiếc xe máy thì tên đạo chích đã thu hoạch đủ, nào ngờ, hắn vẫn mặt dày quay trở lại, quan sát tỉ mẩn một lúc rồi quyết tâm xuống tay, lấy luôn ví tiền của người này. Mặc cho bị “trấn lột” hết sạch cả xe lẫn ví, người đàn ông vẫn gục ngủ chẳng hay biết gì.

Chưa dừng lại, tên này còn lấy luôn ví tiền của người đàn ông say rượu

Theo lời chia sẻ người đăng tải, vì giây phút quá chén trên bàn nhậu mà người này đã mất hết toàn bộ xe máy, giấy tờ, điện thoại ví tiền,... sương sương cũng tới 80 triệu đồng. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về cơn mưa… “phẫn nộ” từ dân mạng. Đa phần nhận định, chỉ trích tên trộm 10 thì trách người đàn ông nọ cũng phải 8 phần. Nếu anh này không cả nể, “chén chú chén anh” quá đà thì đã chẳng có tình huống trớ trêu nào như trên xảy ra.

“Công nhận thằng này tham lấy được xe rồi còn quay lại lột sạch nữa. Nói chung bị vậy cho nhớ đời”, “Ví có cả chục củ mà không dám bỏ nửa củ vào khách sạn ngủ 1 đêm cho đàng hoàng. Kém thật”, “Rượu chè khổ thế đấy”, “Rõ mặt quá khó thoát, không đeo khẩu trang là toang rồi”, “Bị 1 lần đúng thế này, ngay chân tượng ông Lenin. May có bác kia tốt bụng đuổi hết 2 thằng lưu manh đưa mình ra tận chốt CSGT. Bác ấy bảo nó lần sờ cả người rồi ấy. Lần ấy mang 2 con máy tính bảng mà không mất. Quá may”,... - một số ý kiến từ cộng đồng mạng.