Trang Nemo đăng clip cúi đầu xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm nhưng chị áo trắng liền có động thái lạ

Hot nhất vài tuần qua là sự kiện Trang Nemo xích mích với Trần My, đỉnh điểm là phía Trang đã “đi đường quyền” với cô bạn đi cùng My khiến hai bên “bị bế” lên phường để giải quyết. Là hai hot girl chuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội nên mâu thuẫn của 2 người được dân tình đặc biệt quan tâm.

Ngày 16/1, dư luận chấn động trước livestream "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" của phía Trang Nemo với 1 người bạn của Trần My hậu ồn ào cãi nhau trên mạng xã hội

Nói về nguyên nhân của cuộc ẩu đả này, do cùng kinh doanh cùng 1 mặt hàng nhưng phía Trần My đã dùng hình ảnh của Trang Nemo mà không xin phép, lại thêm bán với giá rẻ gần bằng 1 nửa nên cả hai đã xảy ra cãi cọ trên livestream. Đỉnh điểm, Trần My đã hẹn gặp Trang Nemo để giải quyết và gửi lời xin lỗi. Khi mọi việc tưởng chừng đang êm xuôi thì “chị áo trắng” - người bạn đi cùng Trần My đã bước vào cuộc nói chuyện và khiến đôi bên xảy ra cuộc “tác động vật lý”. Hậu quả là người phụ nữ này bị nhân viên của Trang Nemo “giã” đến mức nhập viện.

Cách đây ít phút, Trang Nemo chính thức đăng tải clip xin lỗi dư luận và hứa sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật

Sau ồn ào, Trang Nemo vẫn tỏ ra ung dung khi liên tục cập nhật hoạt động thường ngày, chỉ là hoạt động bán hàng bị tạm ngưng. Mới đây, trên các fanpage của mình, Trang Nemo đã cho đăng tải clip xin lỗi và làm rõ những hiểu lầm trong những ngày qua. “Lời đầu tiên cho Trang gửi lời xin lỗi các bạn theo dõi Trang về sự việc không hay những ngày qua tại shop đã làm phiền các bạn thậm chí có nhiều dư luận trái chiều không hay, xin mọi người bỏ chút thời gian nghe Trang giãi bày”, mở đầu cô nàng hot girl này cho hay.

“Trang tự nhận sự việc vừa qua mình giải quyết không tốt và có hành động không hay để sự việc gây xôn xao dư luận nhiều ngày nay. Đồng thời thay mặt nhân viên, Trang xin lỗi vì để các bạn gây ra những hành động không đúng mực. Ngay lúc này, Trang biết lời nói nào Trang nói mọi người đều không hài lòng, nên Trang xin ghi nhận và cố gắng xử lý ổn thỏa một cách tốt nhất để giảm thiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Đây sẽ là bài học sâu sắc cho Trang về cách cư xử sau này khi giải quyết mọi việc”, Trang Nemo giãi bày.

Cô cúi đầu xin tạ lỗi và mong nhận được cái nhìn cởi mở hơn từ dư luận

Sau đó, Trang Nemo đã cúi đầu xin lỗi để bày tỏ sự thành tâm, đồng thời, mong dư luận có thể “giơ cao đánh khẽ”, bỏ qua những lỗi lầm của mình. Cô nàng cũng khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nên mong dư luận sẽ có cái nhìn cởi mở hơn.

“Trang sẽ chịu trách nhiệm theo kết luận cuối cùng của cơ quan công an về sự việc này mong mọi người nhìn nhận câu chuyện theo hướng cởi mở nhất, thật sự không ai mong muốn câu chuyện đi xa như thế. Trang mong sẽ giải quyết ổn thoả cho đôi bên tránh gây thêm nhiều dư luận không hay thêm nữa!”, Trang Nemo bộc bạch.

Chị áo trắng lên tiếng đầy ẩn ý giữa lúc Trang Nemo đăng tải clip xin lỗi

Sau lời chia sẻ của Trang Nemo, chị áo trắng - nạn nhân có tên K. đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, cô gái này viết: "Mọi người thấy cái clip đó thoả đáng với em không ạ? Cho em ý kiến nha mọi người".

Dù không chỉ đích danh là ai nhưng dân mạng đồng loạt gọi tên Trang Nemo dưới dòng status này. Theo dư luận, hành động xin lỗi này có lẽ chưa đủ thỏa đáng nhưng chí ít cô nàng đã có thiện chí xin lỗi và hứa chịu trách nhiệm trước pháp luật cho sai lầm của mình. Tuy nhiên, không ít cho rằng, chị áo trắng hoàn toàn có thể quạu vì đi Trang Nemo quay clip cúi đầu xin lỗi cộng đồng mạng nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có động thái hối lỗi nào được gửi tới K. và cả Trần My.

Chị áo trắng trong vụ việc trên đã bị nhân viên của Trang Nemo "massage tập thể" đến mức nhập viện điều trị

Hiện sau khi Trang Nemo lẫn chị áo trắng lần lượt lên tiếng, vụ việc lại chính thức “nóng bỏng tay” trở lại, gây xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng. Ai nấy đều thể hiện sự tò mò, ngóng trông từ phía cơ quan chức năng về ồn ào xô xát lần này giữa Trang Nemo - chị áo trắng - Trần My sẽ được “đi đâu, về đâu”.