Chiều 16/1, khắp cõi mạng chao đảo trước đoạn clip Trang Nemo xảy ra xô xát với Trần My. Được biết, hai nhân vật này đều nổi tiếng qua các livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ ồn ào này là do Trần My bán thạch giảm cân giống Trang Nemo nhưng lại sử dụng hình ảnh của Trang để PR cho sản phẩm nhà mình. Bức xúc trước hành động của Trần My, Trang Nemo đã làm nhiều video dằn mặt và yêu cầu phải xóa hình ảnh của mình.

Bên cạnh đó, Trang Nemo cũng tố Trần My không trung thực khi tư vấn sai sự thật cho khách. "Mới nhập về bán mà tư vấn dữ lắm. Em kêu là "em ăn đêm hoài không mập" - chị thấy em mập dữ lắm, em đâu có ốm đâu mà nói giảm cân?", hot girl livestream tỏ ra bức xúc.

Sau đó, Trần My đã gỡ hình ảnh và chủ động yêu cầu gặp Trang Nemo để trò chuyện. Thế nhưng, khi đến shop của Trang, My lại rủ thêm một người chị em thân thiết đi cùng. Mọi việc đang được diễn ra êm đẹp trong sự cầu thị của hai bên thì người chị em của Trần My bất ngờ tỏ thái độ khó chịu, và giọng điệu có đôi phần thách thức khiến Trang Nemo không hài lòng.

Hot tiktoker này đã yêu cầu bạn của Trần My đứng ngoài vì không liên quan nhưng cô gái trên liên tiếp có thái độ bất hợp tác, kèm theo giọng điệu thách thức đã khiến đôi bên xảy ra xô xát. Ít phút sau khi màn "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" xảy ra, dân chúng hai bên đường ồ ạt kéo đến "hóng biến" khiến lực lượng chức năng phải nhanh chóng có mặt giải quyết.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã gây ra cơn bão phẫn nộ trong cộng động mạng. Đông đảo thể hiện sự bức xúc trước thái độ ngông nghênh của những con người này, coi thường pháp luật và giải quyết vấn đề như những người giang hồ. Đa phần nhận định, việc sử dụng bạo lực của phía Trang Nemo và Trần My phải bị xử phạt nặng để làm gương cho những trường hợp sau này.

Lướt một vòng không khó để bắt gặp các bình luận như:

"Bà áo trắng bị sao vậy. Có phải chuyện của mình đâu mà vào làm khùng lên vậy. Bị tác động vật lý thì ăn vạ, đúng chán",

"Phản đối việc bạo lực nhé. Vô cổ lên phường, phạt thật nặng giùm",

"Sinh ra lời nói và luật pháp để làm gì mà cứ hơi tí là xô xát. Sử dụng bạo lực là không chấp nhận được",

"Bây giờ các shop online nói với nhau trên livestream không xong là kéo ra ngoài giải quyết bằng nắm đấm thế này á. Sợ thật sự",

"Phạt thật nặng vào để còn làm gương nữa. Thái độ sống không chấp nhận được".

Hiện vụ việc vẫn đang gây ồn ào trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuổi trẻ và Xã hội sẽ cập nhật tới độc giả ngay khi có thông tin mới nhất.