Xôn xao thông tin chồng cũ của 1 nữ diễn viên nổi tiếng bắt cá nhiều tay, 'chơi hàng' tùm lum

Mới đây, khắp cõi mạng chao đảo trước thông tin chồng cũ diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình “bắt cá nhiều tay”, “chơi hàng tùm lum”. Tin đồn này bắt nguồn từ Facebook một cô gái trẻ có nick name E.T - người được cho là đang hẹn hò với diễn viên Thanh Bình.

Xôn xao thông tin chồng cũ Ngọc Lan - Thanh Bình bắt cá nhiều tay, "chơi đồ" tùm lum

Trên trang cá nhân, cô gái này viết: “Viết lên đây để cho những người sau đừng như tôi. Thân gửi a Diễn Viên Thanh Bình, em chưa bao giờ nghĩ con người anh tệ bạc với em suốt thời gian qua. Thật là kinh khủng, tôi và anh biết nhau thời điểm anh ly thân với chị Ngọc Lan. Thời đó 2 đứa có đi ăn uống và anh Bình cũng có dẫn tôi đi về nhà riêng ngỏ lời thích tôi. Lúc đó tôi cũng biết mối quan hệ không có kết quả nên tôi đã tự động rút lui/ Mãi về sau năm 2020, anh Bình chủ động liên lạc và muốn gặp tôi. Thời điểm đó chúng tôi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Tôi có hỏi, anh nói hiện tại anh độc thân, không quen ai. Cả 2 suốt khoảng thời gian gần 2 năm sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, làm tròn trách nhiệm của đàn ông nên tôi đã tin tưởng trai tình cảm cho anh”.

Thế nhưng, năm đầu tiên khi sống chung, Thanh Bình vẫn có dăm mối quan hệ mập mờ không tên bị E.T “bắt sống”. Nhưng sau khi trao đổi và hứa hẹn, cô nàng đã chấp nhận bỏ qua cho nam diễn viên. Yêu nam diễn viên 1985, E.T phải chịu đủ thiệt thòi khi người yêu “5 lần 7 lượt” lên mạng than vãn độc thân, cô đơn nên đã có nhiều con mồi “sa bẫy”.

Hình ảnh tình cảm của nam diễn viên với cô gái có tên E.T

“Khoảng thời gian sau giãn cách anh đi quay ở Đà Lạt, tôi cảm thấy anh có gì đó thay đổi nên tôi đã bắt đầu tìm hiểu thì phát hiện sau tôi, anh còn quan hệ qua đường với rất nhiều cô gái khác. Anh lên Đà Lạt hẹn hò, đi ăn chơi bay lắc với vài cô gái, anh đi về Sài Gòn đi với người khác mà giấu tôi là chưa về. Tôi cũng im lặng không nói gì cho đến thứ 5 ngày 13, tôi phát hiện anh đi khách sạn và ngủ với 1 cô gái khác.

Tôi đã nhắn tin hỏi anh, nhưng chối là không ngủ với bất cứ ai. Sau đó tìm hiểu thêm thì anh qua lại với nhiều cô gái khác. Trời ơi, thật là ********, 1 người tôi đã từng tin tưởng để bỏ ngoài tai những lời đồn không tốt. Anh quá tàn nhẫn với tôi khi tôi đang bị bệnh và sốt. Anh tệ bạc chưa hề an ủi hay động viên tôi mà sau đó anh tiếp tục nhắn tin và hẹn hò với người con gái khác tiếp”.

Cô gái này cũng khẳng định, trong quá trình tìm hiểu, E.T chưa một lần can thiệp vào chuyện chăm sóc và thực hiện nghĩa vụ làm cha của Thanh Bình nhưng anh không hề trân trọng điều này. Mặc dù hết lòng và nhiều lần thứ tha song cô vẫn phải nhận trái đắng.

“Tại sao anh tàn nhẫn làm khổ 1 người từng rất trân trọng và thương anh thật lòng. Vậy anh, em đã làm gì sai. Hôm nay em viết lên đây cho những cô gái sau này không dại khờ và tin tưởng để anh tàn nhẫn lừa dối như em. Mong anh sau này sống tốt, đừng bao giờ làm khổ phụ nữ và đặc biệt những người như em, anh nhé”, cô gái này nghẹn ngào.

Tin nhắn được cho là của giữa Thanh Bình và cô gái E.T nọ

Kèm theo đó là những hình ảnh mùi mẫn cùng Thanh Bình và dòng tin nhắn chất vấn nam diễn viên.

Sau khi thông tin này được đăng tải, cộng đồng mạng chấn động và rần rần truyền tay nhau. “Trải nghiệm hơi xu xíu. Nhưng thanh xuân còn dài em. Đời còn tươi đẹp. Cố lên”, “Cố lên chị. Chúc chị tìm được người sau hạnh phúc hơn nha. Thương chị”, “Haiz yêu mà để người yêu trong bóng tối là khổ em rồi. Mạnh mẽ lên nhé cô gái!”... một vài lời động viên của dân mạng tới E.T.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều chưa được xác thực từ phía cô gái E.T. Cho đến hiện tại, nam diễn viên đình đám Thanh Bình vẫn chưa có bất cứ động thái nào về ồn ào này. Khán giả bày tỏ, mong chàng diễn viên điển trai này sẽ có phản hồi chính thức để sự việc không bị “tam sao thất bản” theo hướng tiêu cực.