Bà trùm hải ngoại Thúy Nga viết status ẩn ý bênh Phi Nhung, fan nghi ngờ đang 'móc mỉa' Hồ Văn Cường

Bà trùm hải ngoại Thúy Nga - Marie Tô, mới đây đã có buổi trải lòng với khán giả trên cả nước. Mở đầu, bạn thân của Phi Nhung bộc bạch: "Vô ơn và ghen tị giết bạn nhanh hơn thuốc độc.

Lúc còn non nớt thì chân thành, cảm ơn, cảm tạ, mang ơn, nặng nghĩa... Đủ lông đủ cánh là: Tưởng mình giỏi, nghĩ mình hơn người. Tưởng là chủ may mắn có được mình chứ không phải bản thân may mắn khi có người chắp thêm đôi cánh, nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội.

Tưởng đi đâu cũng kiếm được việc. Tưởng chủ chẳng làm gì mà ăn lời nhiều thế, chủ giàu lên là do mình. Tưởng mình quan trọng lắm trong một tổ chức.

Ấm ức sinh sân si, sân si sinh thù hận, thù hận sinh phản bội, phản bội sinh tà tâm. Làm chủ, rất nhiều người không cần giỏi chuyên môn nhưng giỏi về tầm nhìn và con người.

Làm chủ là bỏ tiền bạc, chất xám và uy tín mà cả đời luôn phải nỗ lực từng ngày mới có được để đứng vững, để cạnh tranh, để giữ được miếng cơm cho tất cả.

Làm chủ, họ không giỏi về nghề, nhưng họ giỏi vì tìm ra được những người giỏi và có đức về làm cho họ. Nhưng có tài mà kiêu ngạo thì có thay 3 đời 7 kiếp chủ thì vẫn không bao giờ thành công như người ta.

Có 3 người thầy cần trân trọng trong cuộc đời. Một là người giúp mình khi hoạn nạn, hai là người cho mình trí thức, hiểu biết, ba là người giúp mình kiếm được tiền.

Bạc bẽo, vô ơn hoặc kiêu ngạo mãi mãi chỉ như hoa chờ mùa mà nở. Ăn xổi thì không bao giờ thành công. Có tài mà không có đức, có mắt mà không biết nhìn xa, giỏi đến mấy cũng là vô dụng.

Suy nghĩ hình thành hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo ra cuộc đời. Sưu tầm để nhắc mình thôi".

Phát ngôn này được dân mạng nghi ngờ, Marie Tô đang muốn móc mỉa, xỉa xói Hồ Văn Cường. Bởi lẽ kể từ khi tách khỏi mẹ nuôi, nam ca sĩ nhí "phất lên như diều gặp gió", được nhiều người tôn trọng. Dưới bình luận, khán giả có nhiều tranh cãi về dòng status này.

Khi dân tình còn đang mải bàn tán thì Dziễm Phạm - quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đột nhiên bình luận: "Thử thách của trời đất thôi ạ, cứ để mọi việc diễn biến theo cách của nó mình cứ làm theo lương tâm mình".

Sau đó, con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Phạm Tuyết Nhung cũng bày tỏ: "Hay quá cô ơi". Còn Phạm Thiêng Ngân lại viết: "Cảm ơn cô đã cho con đọc được một bài học rất ý nghĩa trong cuộc sống. Con xin ghi nhớ lời dạy. Thương cô".

Sau khi dính nghi án ẩn ý mỉa mai Hồ Văn Cường, bà trùm hải ngoại của Thúy Nga đã phải lên tiếng đính chính: "Chào tất cả các bạn. Tôi đăng status này không với mục đích ám chỉ ai hết vì thấy hay nên chia sẻ. Mình không muốn tai tiếng xảy ra với mình thì cũng đừng gieo tiếng oán cho ai hết.

Sống làm sao mà tối đặt lưng xuống không suy nghĩ vướng bận chuyện gì mình đã làm và ai đã làm gì đối với mình... Đi gặp bất cứ ai vẫn ngẩn mặt nhìn. Thế thôi".