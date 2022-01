Chương trình Ký ức ngọt ngào mới đây đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ và Phan Đình Tùng. Lần đầu tiên, Mỹ Lệ khoe với khán giả một món kỷ vật đặc biệt là bức tranh do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi sinh thần đã vẽ tặng.

Mỹ Lệ kể về những kỉ niệm với Trịnh Công Sơn

Theo dòng hồi ức, Mỹ Lệ chia sẻ: "Trong cuộc đời một nghệ sĩ như tôi từng được nhận rất nhiều quà cáp như hoa, gấu bông… Số gấu bông khán giả tặng tôi đủ để chất đầy một căn nhà. Tuy nhiên, trong số các món quà đó, bức vẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng tôi là đáng quý nhất vì anh là người đỡ đầu, giúp đỡ và khuyên tôi vào Sài Gòn lập nghiệp từ khi tôi còn là một cô gái ở Huế”.

Cơ duyên đến với nữ ca sĩ với cách rất tự nhiên khi tham gia một chương trình xuyên việt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng loạt sao đình đám thời bấy giờ: Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần. Sau chương trình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đến để mời Mỹ Lệ Nam tiến và hứa hẹn sẽ giúp đỡ hết mình.

“Sau buổi diễn, anh Trịnh Công Sơn đã gặp riêng tôi và nói: ‘Em hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo. Anh cùng nhóm những người bạn sẽ hỗ trợ, giới thiệu và giúp đỡ em’.

Vì lời hứa, lời khuyên và lời động viên đó, tôi đã quyết tâm bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp Đại học thanh nhạc ở Huế.

Vào Sài Gòn, tôi tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn và may mắn được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mời đi lưu diễn ở Singapore. Chúng tôi đi diễn suốt 4 ngày, với rất nhiều kỷ niệm”, nữ ca sĩ sinh năm 1972 nói.

Bức tranh chân dung của Mỹ Lệ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ tặng

Nói về nguyên nhân bức ảnh do Trịnh Công Sơn vẽ tặng được ra đời, cô cho biết: “Sau khi diễn xong, tôi và anh Sơn tới chơi nhà một người bạn ở Sing. Tại đây, anh Sơn đã ngẫu hứng vẽ bức tranh này tặng tôi. Vì bức tranh đã tồn tại hơn 20 năm nên nét vẽ bị mờ so ban đầu rất nhiều. Đó là lý do mọi người nhìn nhầm thành bức tranh vẽ hình con cá, con chim".

Với Phan Đình Tùng, anh cũng có một món đồ lưu niệm được Trịnh Công Sơn tặng. Đáng chú ý, đây cũng là dấu hiệu đặc biệt để “nhận diện” riêng nam ca sĩ trong showbiz. Đó chính là chiếc khăn buộc đầu, dù nhiều năm trôi qua vẫn được anh trân quý để trong tủ đồ.

Phan Đình Tùng cũng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng khăn đầu

"Vì hồi đó tóc rụng nhiều, thưa thớt quá nên tôi quyết định cạo trọc để ra nét riêng. Tuy nhiên, đài truyền hình lại khó tính, không cho nghệ sĩ nhuộm tóc, cạo trọc lên sóng, sợ gây hình ảnh nhạy cảm.

Vì thế, tôi phải lấy một cái gì đó che đầu lại. Ban đầu, tôi đội nón nhưng bị tối mặt. Thế là tôi thử cái khăn để cột vào và thấy nó cũng hay hay, tạo phong cách riêng nên đội luôn từ đó.

Nhiều fan của tôi từ bên Mỹ về cũng tặng mấy chiếc khăn dân mô tô bên đó hay dùng, còn một số fan thì vẽ lên khăn tặng. Nhờ đó, tôi có rất nhiều khăn đội đầu", Phan Đình Tùng khoe về bộ sưu tập khăn đầu của mình.