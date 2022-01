Nổi tiếng là người hoạt ngôn, với cách cư xử khéo léo, Trấn Thành "đút túi" nhiều bạn thân quyền lực nhất nhì showbiz Việt, trong đó có BB Trần. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, bộ đôi BB Trần - Hải Triều bỗng dưng mất tích hẳn khỏi các chuyến du lịch, ăn uống của vợ chồng Trấn Thành khiến tin đồn "cạch mặt" được nổ ra.

Không hay xuất hiện bên nhau như trước, Trấn Thành và BB Trần dính tin đồn 'nghỉ chơi'

Dù nhiều lần Trấn Thành và "thánh chơi dơ" BB Trần đăng đàn phản pháo nhưng dân tình vẫn không tin điều này. Mới đây, chương trình do đích thân Trấn Thành sản xuất và quay tại gia có tên Lục Cơm Nguội đã lên sóng, bất ngờ thay, khách mời chính là diễn viên BB Trần. Sự xuất hiện của nam diễn viên hài này khiến dân tình hết sức bất ngờ và tò mò bởi lâu lắm mới thấy Trấn Thành "chịu chơi" cùng nam diễn viên gốc An Giang.

Trấn Thành tâm sự về lý do làm chương trình Lục cơm nguội

Mở đầu, ông xã Hari Won tâm sự: "Sau một thời gian dài nghỉ dịch ở nhà, tự nhiên tôi nảy sinh ý tưởng làm chương trình này. Bình thường tôi đâu biết nấu ăn. Tôi nói thẳng luôn là trước đây chưa bao giờ biết nấu ăn.

Nhưng sau một thời gian nghỉ dịch không được đi làm, tôi mới lên mạng tìm hiểu để tự nấu. Kể từ đó, tôi phát hiện ra mình có năng khiếu nấu ăn, kiểu như ăn ngon quen rồi nên nấu cũng ngon. Tôi nghĩ, Trấn Thành này đã làm được thì mọi người cũng làm được và sẽ làm được, nên mọi người hãy làm theo tôi.

Ở mỗi số của chương trình này, tôi sẽ cùng khách mời xuống bếp để làm những món ăn nhẹ nhàng, đơn giản nhưng hiệu quả. Vào những buổi tối ngồi không, mọi người thường đói bụng và xuống bếp lục cơm nguội ăn. Tôi muốn trong lúc lục cơm nguội, tôi muốn làm những món ăn ngon như ngoài tiệm và ăn vô cùng thích thú. Đó là lí do tôi làm chương trình này để truyền cảm hứng cho khán giả của tôi".

Nói đến sự xuất hiện của BB Trần, nam MC đình đám cho biết, do đàn em làm bánh bò rất ngon nên đã mời đến show nấu ăn của mình. "Khách mời của tôi ngày hôm nay là một người thường được khán giả gọi là "thánh chơi dơ", đó là BB Trần.

BB Trần hiện tại đã tăng đến 10kg. Tôi không biết tình hình show diễn của cậu ấy thế nào nhưng đang phải mưu sinh bằng việc làm bánh để bán.

Tôi là một trong những khách VIP của BB Trần trong thời gian vừa rồi. BB Trần làm bánh bò rất ngon. Lúc đến nhà tôi, BB Trần có mang theo bánh bò, tôi chia cho mấy đứa trợ lý ăn, cứ tưởng chúng nó phải để lại cho tôi một miếng, ai ngờ chúng ăn hết, không còn miếng nào cho tôi, cáu quá.

Nhưng tôi vẫn phải khẳng định, bánh bò BB Trần làm là ngon nhất trong những loại bánh bò tôi từng ăn", Trấn Thành tranh thủ PR cho cửa hàng bánh của người đồng nghiệp thân thiết.

Sau màn giới thiệu, BB Trần liền xuất hiện với ngoại hình lạ hoắc, làm khán giả nào cũng phải bất ngờ. Chia sẻ về lý do "phát tướng", nam diễn viên gốc An Giang ngậm ngùi nói: "Tôi tăng cân do làm bánh để bán mưu sinh, cứ làm thừa ra lại phải ngồi ăn cho đỡ phí nên thành ra cứ tăng cân liên tục. Mùa dịch vừa qua tôi không có show, ở nhà nên phải nghĩ ra buôn bán cái gì kiếm sống, chứ không thì chết".

Từng thân thiết, gắn bó với nhau trong mọi lần tụ tập nên sự vắng mặt của bộ đôi BB Trần - Hải Triều trong mọi video của Trấn Thành đã khiến tin đồn "nghỉ chơi" nổi lên. Không chỉ vậy, nam MC đình đám này còn đột nhiên "kết nạp" một loạt bạn thân mới như Quang Trung, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương khiến nghi vấn càng được củng cố thêm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của BB Trần trong chương trình mới đây dường như là 1 tuyên bố chắc nịch cho tình bạn này vẫn "êm ấm". Đặc biệt là thái độ của hai đương sự hết sức vui vẻ, thân thiết, không hề có nét "sượng trân", cố diễn như dân tình lo lắng.