Xôn xao hình ảnh Nhất Nguyên 'Tịnh thất Bồng Lai' tại cơ quan điều tra tay lấp lánh ‘vòng bạc’ số 8

Mạng xã hội mới đây đã lan truyền hình ảnh được cho là của “tu sĩ” Nhất Nguyên ‘’Tịnh thất Bồng Lai” ngồi đối diện lực lượng chức năng, ký một đống giấy tờ. Đáng chú ý là tay của người đàn ông này bị còng bởi vòng số 8, dù đã đeo khẩu trang nhưng gương mặt không giấu được sự thất thần, lo lắng.

Hình ảnh Nhất Nguyên thất thần bị còng tay ngồi trước Công an

Dù không biết thực hư ra sao nhưng đủ khiến dân tình “hả hê”. Bởi sau khi báo chí thông tin vào ngày 5/1 về những lùm xùm tại Thiền am bên bờ vũ trụ, dư luận hết sức phẫn nộ về những hành vi sai trái của đám người này.

Cũng trong sáng nay (7/1), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân ( 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên ( 32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức và cá nhân.

Ông Lê Tùng Vân cùng 3 "đồ đệ" cưng

Được biết, ngoài ông Lê Tùng Vân bị cấm rời khỏi nơi cư trú thì 3 đối tượng kia đã bị bắt tạm giam. Trước khi bị “vô cổ”, “thầy giả sư” Nhất Nguyên vẫn chăm chỉ cập nhật cuộc sống bên trong Thiền am với khán giả.

Bài đăng gần nhất của Nhất Nguyên trước khi bị bắt tạm giam

Mới đây nhất, anh còn chia sẻ ảnh chụp cùng hai “ni cô” Huyền Trang và Kỳ Duyên với dòng chú thích “nịnh đầm”: "Đi đâu mà có phụ nữ đi theo là chắc chắn không sợ đói khát luôn. Đồ ăn nước uống đầy đủ luôn quý vị ơi. Nói gì thì nói cũng không thể không nhắc đến công lao vô cùng lao to lớn của 2 vị thầy nữ này, là nuôi dưỡng 1 đàn con nít 9 đứa được ấm no khôn ngoan tài giỏi lễ phép …!”.

Dòng trạng thái này cách đây 4 ngày còn nhận được sự khen ngợi lớn từ cộng đồng mạng nhưng hiện không khác nào “trò đùa” khi loạt tội danh của những người này bị “bóc ra”. Đặc biệt, “trụ trì” Lê Tùng Vân khiến xã hội chấn động khi bị khởi tố loạn luân với con gái ruột đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai.