Mạnh Quỳnh chỉ trích antifan, ẩn ý chuyện Phi Nhung bị áp lực dư luận ‘dồn ép mà lìa đời’?

Fanpage có bài hát song ca với ca sĩ nữ khác ngoài Phi Nhung, Mạnh Quỳnh liền bị tấn công kịch liệt. Cảm thấy quá bất bình, không thể nín nhịn thêm nữa, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã có những đáp trả đầy đanh thép.

“Đi show cả tuần về nghỉ được có một ngày, lại bắt tay vào công việc thu âm cho những bài Xuân kịp ra mắt khán giả vào dịp tết cổ truyền năm nay. Đêm qua thức đến 2 giờ khuya để thu bài Xuân vừa sáng tác thì mất điện cả khu phố nên đành phải đi ngủ. Sáng nay 8 giờ mở mắt ra cầm cái phone lên thi đọc một loạt tin nhắn chửi bới từ những người không hề quen biết", mở đầu chia sẻ của giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng viết.

Quá bất ngờ với làn sóng phẫn nộ, Mạnh Quỳnh đã tự mình tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện, quản lý bên công ty hợp tác chung đã tự ý đăng ca khúc Bài Tình Ca Tân Hôn mà chưa thông qua anh.

"Kính thưa quý vị! Quỳnh đã chịu quá nhiều áp lực trong vài tháng qua, cố gắng hết sức để cân bằng lại bản thân từ công việc đến cuộc sống gia đình, những gì Quỳnh đã và đang làm trong bao nhiêu ngày qua chưa đủ để quý vị nhìn nhận được hay sao?

Quý vị quan tâm đến Quỳnh, Quỳnh cảm ơn và ghi lòng tạc dạ nhưng đừng đi xa quá mà làm cho Quỳnh có cảm giác là quý vị đang đạp Quỳnh xuống để bước lên mà đi!

"Bạn của Quỳnh đã vì lòng dạ con người mà đã lìa xa cõi đời này giờ quý vị muốn nhìn Quỳnh như bạn ấy quý vị mới vui lòng sao?", Mạnh Quỳnh chất vấn

Quý vị đừng vì sự thương mến hay thần tượng một ai đó mà vào trang của Quỳnh chửi bới hay mạ luỵ Quỳnh. Hãy xem lại mình đi nhé! Quỳnh đã im lặng nhiều rồi, không phải Quỳnh không nói là để cho quý vị muốn nói gì thì nói, bất kể đúng sai như thế nào", nam ca sĩ tiếp tục thể hiện sự bức xúc, uất ức bị đè nén trong suốt 3 tháng qua.

Kể từ khi Phi Nhung qua đời, dù đi diễn ở bất cứ đâu, Mạnh Quỳnh cũng lựa chọn vest đen, cà vạt đen để thể hiện sự kính trọng và tưởng niệm người bạn tri kỷ

Anh cho biết, fanpage lập nên là để dành cho những người yêu thương và thích giọng ca của mình chứ không dành cho các đối tượng “thích vào săm soi, chỉ trích”. “Giáng sinh năm nay,tết năm nay là một chuỗi ngày khó khăn cho bản thân Quỳnh khi bước lên sân khấu phục vụ khán giả khi mọi người vui vẻ chúc tụng nhau Quỳnh vẫn mang trên mình bộ veston đen,áo sơ mi trắng thắt cravat đen!

Quý vị có hiểu vì sao không? Chắc không đâu vì quý vị chỉ biết chờ những cái xấu xa,sai lầm của Quỳnh hở ra để quý vi săm soi mà thôi! Nhưng thôi, chạnh lòng nên nói ra đôi điều cho nhẹ lòng chứ Quỳnh không để những lời bình luận vô thưởng vô phạt của một số người làm ảnh hưởng đến Quỳnh đâu!”, anh nói thêm.

Cuối cùng, “người tình sân khấu 20 năm của Phi Nhung” tuyên bố sẽ xem xét lại bản hợp đồng với phía công ty đang hợp tác bởi đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của bản thân.

“Quỳnh xin chân thành xin lỗi những khán thính giả chân thành luôn ủng hộ Quỳnh không điều kiện. Quỳnh sẽ luôn sống vì nghệ thuật và vì những chân tình mà quý vị đã và đang ủng hộ Quỳnh và bạn của Quỳnh trong suốt bao nhiêu năm qua! Mến chúc muôn nhà một mùa Giáng sinh an lành mạnh khoẻ cùng một năm 2022 nhiều điều tốt đẹp”, Mạnh Quỳnh nhấn mạnh.

Những chia sẻ này ngay lập tức thu được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đông đảo đã gửi lời động viên, an ủi tới giọng ca người Sài Gòn. Dường như ai cũng thấu hiểu những nỗi đau, nhọc nhằn và cả cô đơn của Mạnh Quỳnh trong suốt thời gian qua. Khán giả còn cho rằng, nam ca sĩ đang muốn ẩn ý trách móc vì dư luận mà cố ca sĩ Phi Nhung đã suy sụp mà lìa đời. Tuy nhiên đây chỉ là lập luận mang tính 1 chiều từ công chúng, thực hư ra sao chỉ có Mạnh Quỳnh hay.

Bình luận từ phía dân mạng

“Thương anh, anh cố gắng lên nha”, “Từ ngày chị Phi Nhung ra đi thì càng thấy thương anh hơn. Anh đã phải chịu nhiều những lời thị phi của mọi người nhưng cứ thấy mỗi bài status anh đăng là hiểu được nỗi lòng của anh. Khán giả vẫn luôn yêu thương và ủng hộ anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và đón Giáng sinh vui vẻ ấm áp, an lành nhé”, “Luôn giữ tâm an lạc anh nhé. Chúc anh nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật”, “Chú hãy cứ là chính mình chú ạ, miệng đời sao có thể vừa lòng hết được. Chúc chú luôn vững bước và 1 đời an yên. Yêu thương chú nhiều lắm ạ”,... là một số bình luận của khán giả.

Hiện đôi dòng status thể hiện sự bức xúc của Mạnh Quỳnh khi bị một loạt người không quen biết nhắn tin chửi bới đang gây bão mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ đăng tải đã có hàng trăm ngàn lượt tương tác và bình luận. Dự con số này sẽ còn lớn hơn nữa trong thời gian ngắn bởi dường như đây là lần đầu 1 chàng ca sĩ hiền lành, ít nói như Mạnh Quỳnh thẳng thắn trình bày quan điểm và những áp lực mà bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua.