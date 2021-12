Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức về hành vi Giết người. Trước đó, đêm 22/12, đối tượng An đã rình chờ bạn gái cũ là H.T.N.H ( 19 tuổi, ngụ tại địa phương trên) tan làm và dùng dao thủ sẵn sát hại dã man. Vụ việc diễn ra chỉ cách nhà nạn nhân gần 1km, trước nghĩa trang thôn Cao Trung.

Hiện trường vụ việc

Đêm muộn 22/12, đang ngủ thì ông Hoàng Ngọc Tiến ( 52 tuổi, trú tại xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) nhận được tin dữ. Con gái đột ngột ra đi khiến cả gia đình ông bần thần và khó chấp nhận.

Ngồi lại nói chuyện với báo chí, người đàn ông vừa mới mất con với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu tâm sự cho biết, ngày hôm qua (23/12), gia đình đã lo hậu sự cho H.

Căn nhà của H.

Ông Tiến kể, vợ chồng có 5 người con, H. là con thứ 4 trong nhà. Trước khi xảy ra vụ án thương tâm, em đã là người con hiếu thảo, tháo vát, luôn giúp đỡ cha mẹ mọi việc. Vừa lên đại học, H. đã chủ động xin đi làm thêm ở đường Hồ Tùng Mậu ( quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để giảm bớt chi phí sinh hoạt cho bố mẹ.

Trong ký ức của ông Tiến, trưa 22/12, H. vẫn ngồi ăn cơm cùng gia đình như bình thường rồi lên giường đi ngủ đến 13h50 thì đi làm thêm. Khác với mọi ngày, đang ngủ ông Tiến cảm thấy nóng ruột, khoảng 22h00, ông dùng điện thoại của vợ gọi để gọi cho con liên tục nhưng không được. Đến khoảng 22h45, ông tiếp tục gọi cho con nhưng vẫn “bặt vô âm tín”, điện thoại được đổ chuông nhưng không ai nghe. Sau đó, ông quay sang nói với con út: “Chắc chị đang đi ngoài đường”.

Cố trấn tĩnh tinh thần, ông tiếp tục lên giường nằm nghỉ nhưng ruột gan bồn chồn không thể ngủ được. "Tôi lên giường vừa nằm nghỉ được mấy phút thì nhận được điện thoại người ta báo tin con bé gặp nạn ở gần nghĩa trang thôn Cao Trung (xã Đức Giang) nên lập tức chạy ra.

Lúc đó, tôi không biết rõ sự việc xảy ra như thế nào, nhưng thấy người thân xem trên mạng, họ nhận ra biển số xe của con gái nên đã thông báo cho tôi...", ông Tiến nức nở.

Ông không thể ngờ, con gái bị người yêu cũ là Hoàng Tuấn An dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Dù trước đó, giữa con gái và An chia tay không mấy êm đẹp. Nói về chuyện tình cảm của con với đối tượng An, ông Tiến cho biết, gia đình biết rõ chuyện này kể từ khi hai cháu học cấp 3. Cả H. và An là bạn cùng lớp. Ông là hội trưởng hội phụ huynh nên biết hai con có tình cảm nhưng là tình cảm học trò.

"Giờ lớn nên mỗi đứa một trường đại học nên con gái tôi muốn dừng việc yêu để lo cho việc học nhưng nghi phạm không đồng ý", ông Tiến nói.

Trước khi bị sát hại, H. là một cô bé thông minh, xinh xắn với ước mơ học thạc sĩ ở nước ngoài mãi còn dang dở

Thế nhưng, H. vẫn mặc kệ và quyết định chia tay khiến nghi phạm tức giận, thường xuyên chặn đường, gây sự, thậm chí là chọi đá vào nhà ông Tiến lúc 1, 2 giờ sáng. Dù đã gọi An vào nhà nhắc nhở nhiều lần song ông Tiến vẫn cẩn thận dặn dò con gái phải cẩn thận.

"Tôi thường xuyên dặn cháu, nếu bị theo dõi, doạ nạt thì đứng ở chỗ có người, có điện sáng để gọi điện về nhà. Điều này sẽ làm nghi phạm sợ và biết mục đích của anh ta bị phát hiện. Cách đây hơn 10 ngày, tôi có gọi cháu vào nhà và nói chuyện không cấm cản. Tuy nhiên, tình yêu phải xuất phát từ 2 phía. Cháu phải lịch sự, đừng có chặn đường con gái bác. Từ hôm đó đến hôm xảy ra sự việc thì nghi phạm không chặn nữa", ông Tiến cho biết.

Ông Tiến trước bàn thờ của con gái

Bố của nữ sinh 2002 cũng tiết lộ, gia đình An đã đến xin phép để thắp hương cho H. “Sự việc đã xảy ra rồi nên gia đình chỉ mong muốn pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội”, ông Tiến nói.