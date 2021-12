Cùng được Trịnh Kim Chi ‘cứu giúp’, thái độ của khác xa của Mạc Can với Thương Tín gây bão mạng

Ồn ào Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng chuyện tiền kêu gọi từ thiện giúp mình tốn nhiều giấy mực báo chí trong thời gian qua. Là một nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cũng từng được nữ diễn viên sinh năm 1972 giúp đỡ, Mạc Can tỏ ra bàng quan chuyện Thương Tín lên mạng kể khổ.

Mạc Can: "Tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn"

"Tôi thấy chuyện từ thiện cũng tốt nhưng phải xem người ta có thật thà, thực sự muốn giúp mình không. Tôi đủ sức xem xét chuyện đó, nếu người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì hoan nghênh, nhưng nếu người đó không ổn thì xin lỗi tôi không dám nhận. Đến nay tôi chưa gặp nhiều trường hợp phải từ chối. Tôi thấy dù nhận từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn", nghệ sĩ Mạc Can cho hay.

Mạc Can khẳng định, không quan tâm tới chuyện của Thương Tín

Được biết, dù là nghệ sĩ nổi tiếng, quen biết nhiều mối quan hệ trong xã hội nhưng hiện ông vẫn sống nghèo khổ trong căn nhà trọ chỉ hơn chục mét ở quận Bình Tân cùng bà xã.

Chân yếu, mắt mờ, tóc bạc và bị bệnh tật bủa vây song Mạc Can chưa từng một lần kêu than. Ông cũng quan niệm, cuộc sống của mình, do mình làm chủ nên dù có khổ đến mấy, tuyệt sẽ để trong lòng. Hơn nữa, cũng có bà xã ở bên nên với ông, hiện mọi thứ không quá khó khăn.

Ông từng nhận được sự giúp đỡ NSƯT Trịnh Kim Chi

"Tôi cũng không cần thiết gì nhiều, hằng ngày chỉ ăn cơm thôi chứ không ăn gì đặc biệt hết. Tôi thấy cuộc sống của mình cũng bình thường vì quen với chuyện khó khăn rồi. Vừa rồi tôi có nhận dự án quay phim nhưng do dịch nên đang bị hoãn. Tôi đang tập đi lại để có thể đi quay phim được", nghệ sĩ Mạc Can bộc bạch.

Mạc Can sinh năm 1945, là một nghệ sĩ đa tài, đa nghệ trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật là Trung Can, sinh năm 1945 tại miền đất Tiền Giang. Ông nổi tiếng với nhiều vai diễn đình đám như Ba Phi trong Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Ván Bài Lật Ngửa,... Không chỉ tài năng trong lĩnh vực diễn xuất, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong nhiều vai trò khác như nhà văn, điện ảnh, sân khấu hài,...

Tài giỏi nhưng phận đời lại lênh đênh. Những năm gần đây, sức khỏe của ông suy yếu nhiều. Đi lại cũng khó khăn nhưng vẫn một lòng khao khát được quay lại với nghề. Tinh thần của nghệ sĩ Mạc Can được nhiều người nể phục, đặc biệt là trong giới luôn dành cho ông sự trân trọng và tôn kính nhất.