Dự báo thời tiết chiều và đêm nay 19/12: Bắc Bộ tiếp tục rét lạnh, bão đổ bộ về miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/12, không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Tây cơn bão số 9 nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, trời rét. Vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Miền Trung đổ bão, nhiệt độ giảm

Dự báo thời tiết chiều và đêm 19/12

Dự báo thời chiều nay 19/12

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 13 - 23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Trời nhiều mây, nắng dịu. Đến chiều tối trời nhiều mây.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 24 - 31 độ C.

Dự báo thời đêm nay 19/12 và sáng mai 20/12

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét. Sáng sớm có sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 17 - 22 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, nắng dịu đến cuối chiều.

Nhiệt độ tiêu biểu từ 23 - 31 độ C.

Các khu vực khác

Phía tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa. Sáng trời có sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 11 - 24 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ có mây, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Gió đông bắc cấp 3, vùng biển cấp 4. Nhiệt độ tiêu biểu từ 12 - 23 độ C, vùng núi dưới 9 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và giông. Riêng Thừa Thiên Huế đổ mưa lớn, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ từ 14 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, có mưa to đến rất to, trời đổ giông. Gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7. Riêng Quảng Ngãi đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng biển cấp 8, giật cấp 9. Nhiệt độ từ 21 - 28 độ C.

Tây Nguyên: nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 17 - 28 độ C.

Nam Bộ: có mây, chiêu tối có mưa rào và giông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ từ 23 - 33 độ C.