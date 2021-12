Ngày 3/12, mạng xã hội chấn động trước đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh ăn trộm chiếc váy trị giá 160k đã bị chủ shop bắt được và có hành động tra tấn dã man. Dù cô gái hết lời xin lỗi và hứa sẽ đền bù giá trị của chiếc đầm song chủ shop vẫn không chấp nhận, và chỉ hứa sẽ tha thứ khi nhận được 15 - 30 triệu tiền bồi thường. Vì số tiền quá lớn, cô gái trẻ không thể đáp ứng nên tiếp tục bị làm nhục và tung clip lên mạng xã hội.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh đập dã man vì ăn trộm chiếc váy 160k

Hành động làm nhục này không thể chấp nhận khiến dư luận lên án mạnh mẽ, thậm chí là muốn đến tận nơi dạy dỗ bà chủ shop quần áo một bài học. Cuối cùng, trong cùng ngày, chủ shop là chị Cao Thị Mai Hương, sinh năm 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã bị lực lượng chức năng mời về làm việc để xác minh và điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Báo Thanh Hóa, sáng 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án làm nhục người khác, cố tình cưỡng đoạt tài sản dành cho vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường, tại đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hương về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản. Còn chồng chị Hương - anh Trịnh Đình An, sinh năm 1990 cũng bị bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan Công an, ngày 25/11, sau khi shop phát hiện mất quần áo, Cao Thị Mai Hường đã đăng tải lên facebook cá nhân có tên “Mai Hường” với nội dung: “Shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24h không liên hệ với shop sẽ trình báo công an”, đính kèm hình ảnh và số điện thoại của đối tượng Hường.

Sau khi đọc được thông tin trên, 2 cháu T.M và L.T.H sinh năm 2004 sống tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã chủ động liên hệ và gửi lời xin lỗi tới Hường. Tuy nhiên, Hường không chấp nhận và yêu cầu hai cháu đến shop quần áo nói chuyện. Ngày 26/11, khoảng 9 giờ, hai cháu đến shop nhưng cháu H. chỉ đứng ngoài. Sau đó đã xảy ra vụ việc như đoạn clip được tung ra trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng có mặt tại shop quần áo Mai Hường ngay trong đêm 3/12 để khám xét và thu thập được nhiều hàng hóa liên quan

Sau khi bị ép buộc bồi thường với số tiền vô lý kèm bị ngược đãi về thể xác một cách thậm tệ, ngày 30/11, gia đình hai cháu M. và H. đã đến shop quần áo để trả tiền cho vợ chồng Đình Anh và Mai Hường. Gia đình cháu H. đã xin khắc phục được 10 triệu đồng, trong khi cháu M. vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đã viết giấy “Đơn khất nợ” với số tiền 10 triệu đồng.

Cùng diễn biến, tối 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã thức trắng để tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ được nhiều hàng hóa có liên quan.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.