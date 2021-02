Góc kết bạn bốn phương: Sơn Tùng M-TP tuyên bố có người bạn ở chân trời mới sau ồn ào đạo nhạc

Tối 22/2, MV Chúng Ta Của Hiện Tại đột nhiên “bay màu” trên Youtube. Nguyên do được tìm hiểu là beat của bài hát này trùng khớp đến 90% beat của bản R&B All Night do GC sản xuất. Đương nhiên, người ‘mách lẻo’’ Youtube đánh sập MV triệu view này không ai khác chính là GC. Anh và Sơn Tùng M-TP đã có một cuộc chiến thực sự trên nền tảng video nổi tiếng này.

Tối 22/2, MV Chúng Ta Của Hiện Tại bị gỡ khỏi Youtube vì dính bản quyền âm nhạc

Tuy nhiên, ngày 23/2, MV Chúng Ta Của Hiện Ta chính thức được ‘hồi sinh’, chính producer GC đã lên tiếng xác nhận điều này trên Instagram. Anh cho biết, sau cuộc nói chuyện nghiêm túc với giám đốc điều hành của M-TP Entertainment, cả hai bên đã quyết định cho đăng tải lại MV Chúng Ta Của Hiện Tại và kết thúc tranh chấp bản quyền ca khúc này. Đồng thời, thể hiện mong muốn được hợp tác cùng nhau trong tương lai không xa.

GC đăng tải tâm thư về kết quả vụ tranh chấp với Sơn Tùng M-TP trên trang cá nhân

GC đặc biệt gửi lời cảm ơn tới dân mạng Việt Nam đã không bao che cho hành động sai trái của Sơn Tùng M-TP. Anh cảm nhận sự thân thiện, lịch sự, yêu âm nhạc và ủng hộ cho các nhà sản xuất ở phương Tây nên GC rất cảm kích, không đánh đồng ý thức của con người Việt Nam vì một cá nhân nào đó.

Phía Sơn Tùng cũng lên tiếng, sau mỗi chuyện hiểu lầm sẽ thêm một người bạn mới

Ngay sau đó, phía công ty của Sơn Tùng cũng đăng tải hình ảnh bức thư của GC kèm nội dung: “ m nhạc không biên giới. Một người bạn mới của M-TP Entertainment từ phương xa’’. Qua đó, sau ‘chiến tranh’, Sơn Tùng lại có thêm một người bạn mới, phải có va chạm mới từ người xa lạ thành thân quen.

Đây là động thái đầu tiên của Sơn Tùng M-TP sau hàng loạt scandal nổ ra từ tháng 1