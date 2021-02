Nghẹn lòng bé trai 8 tuổi mắc ung thư máu: chỉ khao khát một cái Tết trọn vẹn

Ghé thăm Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, người ta sẽ không khỏi ám ảnh trước đôi mắt quật cường, cùng vóc dáng nhỏ bé của bé Lê Bảo Châu ( SN 2012, ngụ tại tổ 3, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La). Được biết, mới 8 tuổi nhưng Châu đã có gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu quái ác.

Năm 2019, bé Lê Bảo Châu được phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Kể từ đó, cuộc sống của em là chuỗi những ngày truyền hóa chất, đấu tranh không ngừng nghỉ với bệnh tật

Khi người người nhà nhà đang nô nức sắm Tết, rục rịch dọn dẹp nhà cửa thì cậu bé 8 tuổi ấy và mẹ vẫn phải ngậm ngùi chiến đấu bệnh tật trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. Chị Vương Thị Huệ, sinh năm 1982 - mẹ của Châu chia sẻ, cưới chồng 3 năm, liên tục sảy thai, chị may mắn mới bầu được bé Châu nhưng đến tháng thứ 7 đã sinh non, nặng vỏn 1,8 kg.

Sau đó, em phải đưa vào nằm lồng kính, phải gần 1 tháng sau, mẹ con mới được da kề da. Suốt tuổi thơ, Châu đau ốm liên miên, cuộc sống gắn liền với bệnh viện và thuốc kháng sinh khiến cha mẹ chẳng dám nghĩ tới việc sinh con thứ hai. Thế nhưng, bé Châu lên 5 tuổi, chị Huệ mang bầu bé thứ hai nhưng lại chửa ngoài tử cung. Chị phải phẫu thuật gấp, chậm chút nữa là mất mạng. Thoát khỏi cửa tử, đồng nghĩa với việc sau này, chị Huệ không còn cơ hội có bầu được nữa.

Chấp nhận số phận, hai vợ chồng nhất tâm chăm chút từng chút một cho Châu. Chị Huệ khoe, tuy con hay ốm vặt nhưng rất thông minh, từng đạt giải Nhất cuộc thi Toán tuổi thơ năm 2018 - 2019. Nhờ đó, dù cuộc sống khó khăn, bé lại ốm suốt song cũng là niềm an ủi, sự tự hào của hai vợ chồng.

Cứ ngỡ cuộc sống bình dị cứ vậy trôi qua, nào ngờ học hết lớp 1, Châu xuất hiện triệu chứng chảy máu cam liên tục. Đi nhổ răng cũng không cầm được máu. E có chuyện chẳng lành, hai vợ chồng đưa lên Bệnh viện Nhi Trung Ương kiểm tra, bác sĩ bảo bạch cầu cao nhưng về nhà, Châu chảy máu cam mãi mà không cầm được.

Con trai đổ bệnh, chị Huệ phải gác lại mọi công việc để chăm sóc, chiến đầu cùng con trong bệnh viện

Thấy vậy, cả hai quyết định đưa con trai xuống Viện Huyết học - Truyền máu TƯ. Tại đây, em được chẩn đoán bị K máu thể M4. Chị Huệ nghe lời bác sĩ nói như ‘sét đánh ngang tai’, bàng hoàng không tin nổi bởi bé mới 8 tuổi, thậm chí mới nhận lớp 2 được 2 ngày. Chị như chết lặng, chẳng hiểu sao cuộc đời này, bao nhiêu tai ương lại cứ ập xuống gia đình mình.

Thương con nhưng chẳng biết làm thế nào, chị chỉ biết nỗ lực chạy chữa hết mình cho con. Cuộc sống của bé Châu cũng gắn liền với bệnh viện từ đó. Chị Huệ cho hay, mỗi lần truyền hóa chất, con phải nằm viện cả tháng, có lần ở tới 3 tháng. Thậm chí, có đợt bé bị sốt kéo dài, thường xuyên phải ra vào phòng cấp cứu. Châu cũng đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật, nhiều lần nguy kịch, bác sĩ bảo chuẩn bị tâm lí nhưng em may mắn vượt qua.

"Vợ chồng tôi vẫn nghĩ sau nhiều lần sự sống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, con vẫn vượt qua được nên dù thế nào cũng cố chạy chữa cho con. Cầm cố nhà vợ chồng tôi cũng làm, thế nhưng chẳng còn sổ đỏ để mà cắm", chị Huệ nghẹn ngào nói.

Do phải theo con khắp các bệnh viện nên chị Huệ chẳng thể đi làm ở đâu. Mọi chi phí chữa trị của bé Châu đều do một tay chồng chị Huệ gánh bằng việc lắp điện nước tự do. Gia đình nội ngoại cũng chẳng khá giả, lại hay đau ốm nên chẳng giúp đỡ được hai vợ chồng. Dù thường xuyên phải đi vay mượn nhưng số tiền chữa bệnh cho Châu quá lớn, hai vợ chồng chẳng gánh vác nổi.

Nhà trường nơi Châu theo học cũng kêu gọi quyên góp chút kinh phí để bé có thêm cơ hội được sống sót, điều trị song vẫn chẳng thấm vào đâu. Bệnh nặng, dù có sổ bảo hiểm nhưng các loại thuốc điều trị đa phần nằm ngoài danh mục được hỗ trợ. Hiện tại, hai vợ chồng đã hết sạch các cửa để vay mượn, số tiền chữa trị cho Châu dần cạn kiệt, thậm chí tiền ăn uống sinh hoạt cũng chẳng có, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc thương con mỗi đêm.

Bé Châu đã trải qua hai lần phẫu thuật, bác sĩ nhiều lần khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lí bởi tình hình bệnh tình chuyển biến xấu song em đều mạnh mẽ vượt qua

Đợt này, bệnh tình của Châu cũng chuyển nặng hơn. Em chỉ được về nhà vài ngày rồi quay lại viện truyền máu. Dù những cơn đau liên tục hành hạ, cuộc sống chỉ xoay quanh 4 bức tường trắng, không gian sặc mùi thuốc sát trùng nhưng bé Châu luôn sống lạc quan. Bé khao khát được khỏi bệnh để đến trường, được đi gặp bạn bè.

Chị Huệ ngậm ngùi, gần đến Tết nên Châu rất háo hức. Bé liên tục hỏi mẹ bao giờ được ra viện, để mặc áo mới, nhận tiền lì xì nhưng chị chẳng biết trả lời con thế nào, chỉ đành đánh trống lảng. Bởi lẽ, tình trạng sức khỏe của cậu bé 8 tuổi bây giờ rất yếu, rời khỏi bệnh viện một giây phút nào là cửa tử lại thêm gần.

Những ngày giáp Tết, bác sĩ chỉ định Châu dùng thuốc để hạ bạch cầu, truyền máu, truyền tiểu cầu, đặc biệt phải uống cả thuốc tim do em bị suy tim. Hiện tại, chị Huệ chỉ mong Châu được đón một cái Tết bình an, sớm được về nhà sum vầy cùng mọi người. Tinh thần chiến đấu bệnh tật của hai mẹ con luôn hừng hực, không bao giờ lơ là, đặc biệt là chị Huệ. Chị ước sẽ có nhiều thời gian bên con, càng lâu càng tốt.

Sắp đến Tết, Châu chỉ mong sớm được về nhà để đoàn tụ cùng mọi người, mặc áo mới, nhận lì xì, đi chơi cùng bạn bè

Khoản nợ ngày một lớn dần, bệnh tình của Châu càng suy chuyển nặng lên, hai vợ chồng không biết lấy kinh phí ở đâu để cứu chữa cho con. Cả hai gửi lời khẩn cầu tới các mạnh thường quân, xin cứu giúp lấy một mạng người.