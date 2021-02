Cuộc đời bi thảm của vị thái tử 9 tuổi cưới 4 'máy bay', 15 tuổi chết thảm bởi 1000 nhát dao

Nhân cơ hội triều đình nhà Thanh gặp nhiều biến động, Hồng Tú Toàn, 37 tuổi đem quân dẹp loạn, phát động cuộc khởi nghĩa ở Yết Can, tỉnh Quảng Tây. Cuộc khởi nghĩa này nhanh chóng lan rộng và được biết đến với cái tên Thái Bình Thiên Quốc.

Hơn hai năm sau, Hồng Tú Toàn thống nhất đất nước và xưng Thiên vương, đóng quân ở thành Thiên Kinh, phân phong cho các tướng lĩnh. Ông cũng lập con trai Hồng Thiên Phúc Quý làm thái tử ở tuổi thứ 8. Để đào tạo con trai trở thành bậc quân vương đại tài trong tương lai, ông thiết lập các chế độ giáo dục có một không hai. Thay vì để các học giả uyên bác hay tú tài dạy học, ông chỉ cho con đọc sách do mình viết và nhờ Vương phi của Tây vương Tiêu Triều Quý, em kết nghĩa của Hồng Tú Toàn - Hồng Tuyên Kiều.

Chưa kể, muốn con trai sớm trưởng thành, ông cho Hồng Thiên Phúc Quý lấy 4 vợ từ năm 9 tuổi. Hai năm sau, Hồng Tú Toàn nhường mọi việc cho con trai đảm nhiệm, để Thái tử 11 tuổi chấp chính, mình chỉ ở sau hậu thuẫn.

Năm 1856, Hồng Tú Toàn nghi ngờ một số quân thần có thái độ tạo phản, bí mật tạo dựng thế lực ngầm, trong đó có cả vị tướng tài giỏi Đông vương Dương Tú Thanh nên đã ra tay dẹp loạn, xử tử.

Năm 1864, sức khỏe của Hồng Tú Toàn giảm sút trong khi quân đội nhà Thanh và quân đội địa chủ rục rịch bao vây Thiên Kinh. Trước tình huống nguy cấp, Hồng Tú Toàn tự vẫn, để con trai 15 tuổi lên nhậm chức.

Hai tháng sau khi Hồng Phúc Thiên Phúc Quý kế vị, thành Thiên Kinh hoàn toàn thất thủ. Vị vua trẻ tuổi được Can vương Hồng Nhân Can và các vị tướng tinh nhuệ nhất hộ tống trốn chạy. Thế nhưng, trên đường tẩu thoát, ông bị quân Thanh bắt sống ở tỉnh An Huy.

Tháng 11/1864, ông bị quân đội Thanh mang ra định tội tử hình. Có lẽ, Hồng Thiên Phúc Quý là vị vua bị tra tấn dã man đến chết nhất trong lịch sử Trung Hoa khi bị cắt 1033 nhát dao. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy bi thương của vị vua trẻ tuổi này được lưu lại trong sử sách và truyền tai nhau mỗi năm cho đến hiện tại.