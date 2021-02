Sau khi lập gia đình, Khởi My lui hẳn về hậu trường, ít khi tham gia showbiz. Họa hoằn lắm, người ta mới thấy cô xuất hiện tại các chương trình giải trí nhưng chỗ đứng vẫn luôn vững chắc trong tim khán giả lâu năm. Ngặt nỗi, nếu lớp trẻ mới thích làng giải trí Việt sẽ không biết Khởi My là ai nên khi Khởi My livestream, cô bị chê là bắt chước giọng hát của đàn em mới nổi, hết thời, chỉ đi hát hội chợ.

Khởi My nổi tiếng với chất giọng cao vút, trong trẻo cùng tính cách hòa đồng, vui vẻ, luôn truyền năng lượng tích cực tới mọi người

Mặc những lời đàm tiếu, mới đây, trong một buổi giao lưu trực tuyến, Khởi My đã có những chia sẻ thú vị về chuyện tình cảm với chồng trẻ kém 4 tuổi - Kelvin Khánh. Nhắc về mối lương duyên với chồng, đôi mắt của nữ ca sĩ ánh lên sự hạnh phúc, cô chia sẻ, năm 2013, cho ra mắt MV ‘Gửi cho anh’, nam khách mời là Chí Thiện nhưng có việc nên anh phải từ chối. Không còn sự lựa chọn, Khởi My buộc phải mời Kelvin Khánh.

Nào ngờ sự ‘chắp vá’ lại khiến MV thành công ngoài mong đợi, Khởi My và Kelvin Khánh cũng nhờ đó mà thân thiết hơn. Cặp đôi được người hâm mộ ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình. Năm 2014, cả hai công khai hẹn hò. Cuối 2017, ‘phi công trẻ’ thành công rước nàng về dinh.

Khởi My kết hôn cùng 'phi công trẻ' Kelvin Khánh vào năm 2017

"Nếu Kelvin Khánh không đóng MV "Gửi cho anh" thì đến giờ Khởi My vẫn chưa có chồng" - cô bộc bạch - “Thế mới nói duyên tới cản không kịp đâu mọi người. Tự nhiên "hốt" ông ý vô đóng rồi dính luôn tới giờ. Định mệnh đó mọi người".

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 chia sẻ thêm, sau sự kết hợp với Kelvin Khánh trong MV “Gửi cho anh”, cô luôn bị khán giả la ó, kiến nghị khi tham gia sản phẩm nghệ thuật với người khác. Họ đều gửi thư kiến nghị, Khởi My chỉ được đóng chung mọi MV với bạn trai.

Cuộc sống hạnh phúc của Khởi My và Kelvin Khánh

Trong phần trò chuyện, khi bị khán giả trêu chọc chuyện vừa có chồng, lại ‘có bồ’, Khởi My cười đáp: "Bây giờ, My mà có bồ là chết! My có chồng thôi, không dám có bồ nhé mọi người! Không được đâu, trời đánh chết!".

Hiện đoạn livestream đáng yêu của nữ ca sĩ đang được fan rần rần chia sẻ, đủ thấy sức ảnh hưởng của Khởi My dù đã ‘rửa tay gác kiếm’.