Nhiệt tình đỡ rượu hộ cô dâu trong ngày cưới, cô gái hốt hoảng tỉnh dậy với hai người đàn ông xa lạ

Đám cưới luôn là chuyện vui của các cặp đôi nhưng sẽ trở nên tồi tệ nếu xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào. Chẳng là, mới đây ở Trung Quốc, chú rể họ Lý đã thuê một chàng trai có tên Tiểu Hoàng ( 24 tuổi) làm phù rể, còn cô dâu họ Vương lại nhờ bạn thân Tiểu Lệ ( 27 tuổi) làm phù dâu trong ngày cưới của mình. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ được diễn ra thuận lợi trong sự chúc phúc của mọi người thì một tai nạn khủng khiếp đã xảy đến.

Là phù dâu, Tiểu Lệ đã hết mình đỡ rượu giúp cô dâu, kết quả là rơi vào trạng thái say xỉn, mất đi tri giác (Ảnh minh họa)

Vì là phù dâu nên Tiểu Lệ buộc lòng phải đỡ rượu cho cô dâu họ Vương, uống quá chén, cô nàng say quắc cần câu, chẳng biết trời đất là gì. Một người bạn của Tiểu Lệ và phù rể Tiểu Hoàng phải dìu cô vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, tuy nhiên, do có việc nên cô gái kia rời đi trước, trong căn phòng trống rỗng chỉ còn ‘cô nam, quả nữ’.

Không thể đi nổi, Tiểu Lệ được phù rể Tiểu Hoàng và một người chị em dìu về một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi (Ảnh minh họa)

Đương nhiên, chuyện gì tới cũng đã tới. Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức, mở mắt thấy hai người đàn ông xa lạ nằm cạnh, Tiểu Lệ vô cùng hoảng sợ. Điều khủng khiếp là cả ba đều khỏa thân phần dưới. Hai người đàn ông đó là Tiểu Hoàng và anh rể của người đàn ông này. Trước tình huống này, cô lập tức báo cảnh sát.

Tỉnh dậy, Tiểu Lệ hoảng hồn khi thấy 2 người đàn ông trong trạng thái khỏa thân phần dưới nằm cạnh mình (Ảnh minh họa)

Sau một hồi quanh co, né tránh, Tiểu Hoàng đã khai nhận, do uống rượu say lại thấy Tiểu Lệ xinh đẹp, anh ta không kiềm chế được mà nổi lên thú tính. Anh ta tỏ ra ăn năn, hối hận vì hành động của bản thân nhưng cũng không hiểu sao anh rể của mình cũng có mặt tại ‘hiện trường’.

Qua điều tra và xét nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn Tiểu Hoàng và anh rể của anh ta là đồng lõa trong vụ cưỡng hiếp Tiểu Lệ. Hiện vụ việc đang được tiến hành làm rõ.