Rộ nghi vấn M-TP Entertainment chi đến 2,3 tỷ đồng cho GC để 'giải cứu' MV Chúng Ta Của Hiện Tại

Tối 22/2, MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP bất ngờ bị gỡ khỏi Youtube. Được biết, MV này bị ‘hỏi thăm’ bởi producer GC, anh đã báo cáo Youtube để gỡ bài hát này khi phát hiện Sơn Tùng dùng trái phép đoạn beat R&B All Night.

Tối 22/2, MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP bị gỡ khỏi Youtube bởi vi phạm bản quyền

Sự việc nhanh chóng làm chao đảo mạng xã hội, cho rằng, Sơn Tùng lại ‘ngựa quen đường cũ’ đi đạo nhạc của người khác, thậm chí, chính chủ GC cũng thừa nhận việc này. Sự việc trở nên gay gắt hơn bao giờ hết bởi hơn 1 tháng trước scandal ‘trà xanh’ nổ ra khiến hình tượng của Sơn Tùng trở nên đổ bể tồi tệ trong mắt khán giả.

GC là một kênh âm nhạc chuyên tự sản xuất các đoạn beat nổi tiếng

Cuối cùng, tối 24/2, MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng M-TP đã ‘hồi sinh’ trở lại trên Youtube. Điều này phần nào củng cố lòng tin với fan hâm mộ của anh chàng rằng anh vô cùng trong sạch nên mới được tái sinh MV ca nhạc triệu view. Tuy nhiên, không ít người tin rằng, đã có thương vụ dàn xếp bạc tỷ ở đây. Chắc hẳn, M-TP Entertainment đã thương lượng và bồi thường cho producer GC.

GC thông báo anh đã 'hớt lẻo' khiến MV triệu view của Sơn Tùng bị 'bay màu'

Có vẻ như lập luận này đúng đến 90% bởi trước đó, GC từng phát ngôn trực tiếp trên kênh của mình: “Nhà sản xuất thừa nhận đã sao chép tác phẩm của tôi. Kiếm tiền từ sản phẩm cũng như sức lực của người khác? Chúng tôi không làm điều đó ở đây. Bạn chẳng bao giờ chịu tìm hiểu kỹ câu chuyện đã bình luận như vậy. Yên tâm, MV sẽ sớm trở lại thôi!".

GC xác nhận, phía Sơn Tùng đã đạo beat của mình nhưng MV sẽ sớm được quay trở lại trên Youtube và sự thật phía sau sẽ mãi được ''chôn giấu''

Nếu đọc những dòng này, dân tình cũng đoán được sương sương vụ việc, phía Sơn Tùng đã thừa nhận hành vi ‘mượn beat’ chút thôi của mình nên sẽ phải lên tiếng xin lỗi và bồi thường tổn thất để lấy lại được MV.

Theo một nguồn tin được lan truyền trên mạng, công ty của chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã phài bỏ ra một số tiền lớn để thương thảo với GC Beat ( đơn vị của producer tố Sơn Tùng đạo nhạc của mình).

Một nguồn tin cho hay, M-TP Entertainment đã chi 2,3 tỷ đồng để xin lỗi và xin phép Producer GC sử dụng beat beat R&B All Night.

"Kênh GC đưa tin: Vì MV 'Chúng ta của hiện tại' - Sơn Tùng MTP tương đồng với MV: [SOLD] Bruno Mars Type Beat IS YOU MINE", do đó kênh GC đã thu về 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) từ công ty M-TP ENTERTAINMENT".

Thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc hiểu, còn dân mạng chỉ việc tiếp tục ngồi hóng biến tiếp theo của Sơn Tùng M-TP

Dù đây mới là tin đồn trôi nổi trên mạng xã hội, chưa ai xác thực đúng sai nhưng cũng đủ khiến fan rần rần. Lần này, fan không còn bàn cãi về sự trong sạch trong việc đạo nhạc của ‘Sếp’ Tùng mà còn cá cược liệu chàng ca sĩ sinh năm 1994 có lên tiếng giải thích cho những scandal này hay không.

Video: MV Chúng Ta Của Hiện Tại - Sơn Tùng M-TP