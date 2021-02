Xót xa cảnh bé gái 13 tháng tuổi mắc trong mình 2 căn bệnh nan y: Mong có một phép màu đến với em

Đến thăm thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, người ta không khỏi xót xa trước hoàn cảnh bi thương của gia đình anh Trần Văn Được ( SN 1991) và chị Hoàng Thị Chưởng ( SN 1998). Được biết, cặp đôi kết hôn và sinh ra bé Trần Ngọc Trà My ( SN 2020) bị teo mật bẩm sinh kèm theo bệnh u máu quái ác. Hiện bé đã 13 tháng tuổi nhưng bệnh tật bủa vây, da dẻ vàng vọt, người gầy yếu, bụng sưng to, luôn quấy khóc.

Anh Được mở bệnh án của con gái Trà My cho mọi người xem

Theo lời kể của hàng xóm, gia cảnh của hai vợ chồng chị Chưởng nghèo khó, con mới được 8 tháng mà mắc trọng bệnh nên phải vay mượn khắp nơi. Bệnh tình của bé My ngày một nặng trong khi kinh tế cạn kiệt, cặp vợ chồng trẻ dường như bất lực trước số phận, đau lòng nhìn con đang phải dần rời xa.

Dù đã kết hôn song cả hai vẫn phải ở nhờ nhà ngoại nhưng con ốm đau, chị Chưởng phải ở nhà để chăm sóc. Còn bà Trần Thị Nguyệt ( SN 1964, mẹ đẻ anh Được) cũng chẳng thể giúp đỡ gì bởi phẫu thuật về. Hiện tại dịch bệnh hoành hành nên công việc của anh Được vô cùng bấp bênh, lúc thì có việc, khi thì nằm không.

Bé My lên 1 tháng tuổi bất ngờ phát hiện mắc 2 căn bệnh nan y quái ác

Có lẽ khi đến thăm bé My, điều khiến mọi người ám ảnh hơn cả là chiếc bụng chương phềnh, căng hết mạch máu, lúc nào cũng như quả bóng sắp nổ khiến cô bé 8 tháng tuổi khó chịu, ăn nức nở cả ngày.

"Sinh con ra ai chẳng mong con mình khoẻ mạnh, lành lặn, nhưng ngặt nỗi số phận không mỉm cười với con tôi. Mặc dù vợ chồng tôi đã cạn tiền bạc và vay mượn khắp nơi nhưng chưa khi nào chúng tôi hết niềm tin để cứu cháu. Sau lần phẫu thuật không thành công cách đây 6 tháng, cháu Trà My suy sụp nhanh, bụng trướng to, chân tay teo lại. Bây giờ vợ chồng tôi chỉ mong sao cháu khoẻ, có được kinh phí để thêm vào chữa bệnh cho con…", anh Được nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Nguyệt - mẹ ruột của anh Được cho biết, bà sinh ra trong 1 gia đình có 7 chị em, do ngày trẻ mải chăm sóc, lo toan cho các em nên bị ‘quá lứa lỡ thì’. Sự xuất hiện của anh Được là do bà đi xin mà có vào năm 1991. Bà bị làng xóm rè bỉu, lại thêm cuộc sống khó khăn, bà gửi anh Được cho bố mẹ và Nam tiến. Học hết lớp 9, anh Được đã theo chân mẹ vào Nam và xin làm công nhân. Ở đây, anh đã gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với chị Chưởng vào năm 2018.

Bụng bé My luôn trương phềnh, căng cứng, rốn lồi khiến cô bé khó chịu, khóc nức nở cả ngày

Trong quá trình mang bầu bé Trà My, chị Chưởng luôn đi khám thai định kì nhưng không phát hiện ra điều bất thường. Bé chào đời vào tháng 1/2020, nặng 3,6 kg. Ban đầu, bé khỏe mạnh nhưng sau 1 tháng, cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận được những sự bất thường. Trên đầu của bé Trà My xuất hiện những cục mụn sưng to, có mủ, bôi thuốc hay làm các biện pháp dân gian đều không có tác dụng. Lo nghĩ điều chẳng lành, cả hai đưa con đi khám thì được chẩn đoán, bé My mắc bệnh u máu.

Trên đầu My luôn xuất hiện các cục mủ, đây là triệu chứng của căn bệnh u máu quái ác

Không chỉ vậy, đột nhiên da của bé gái này chuyển sang màu vàng, kéo lên cả hai mắt. Vợ chồng dành dụm được chút tiền liền đưa con lên khám tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung Ương. Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ kết luận Trà My mắc bệnh vàng da, ứ mật, bắt buộc phải cắt túi mật nhưng ca phẫu thuật không thành công.

Mang trong mình 2 căn bệnh nan y, bé My bỏ bú, chân tay teo, da vàng vọt, bụng trướng to, căng cứng, rốn lồi và thường xuyên sốt. Thậm chí, một ngày sốt đến 4 - 5 lần, những cơn đau khó chịu hoành hành, khiến cô bé 1 tuổi luôn quấy khóc. Thương con nhưng vợ chồng chị Chưởng chẳng biết phải làm gì cho con hết khổ, chỉ biết ôm vào lòng vỗ về.

"Tiền bạc trong nhà làm gì có, tôi phải nghỉ làm để chăm con và đưa con đi bệnh viện, còn đồng lương công nhân của anh ấy cũng không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cho nên những chỗ có thể vay mượn được thì vợ chồng tôi đều đã hỏi và mong sao phép màu đến với con gái tôi", chị Chưởng nói.

Bệnh án của bé Trần Ngọc Trà My tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Từ ngày phát hiện căn bệnh quái ác, bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của Trà My. Hàng tháng, vợ chồng sẽ đến viện lấy thuốc 2 lần nhưng khi con gái lên cơn sốt cao, phải đưa đến viện ngay không được chậm trễ.

Ông Tạ Ngọc Quyên – Chủ tịch UBND xã Hồng Đức cho biết, gia đình anh Được thuộc dạng khó khăn trong thôn. Dù chính quyền, hàng xóm hết lòng giúp đỡ song chỉ gánh được một phần nhỏ kinh tế, vẫn rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Ông hi vọng, các nhà hảo tâm sẽ chung tay cưu mang, đem lại cơ hội sống tiếp cho bé Trà My.

Sau ca phẫu thuật không thành ấy, cháu Trà My bỏ bú, chân tay teo, da vàng sạm, bụng bắt đầu trướng to, rốn lồi và thường xuyên sốt. Có ngày cháu sốt đến 4-5 lần và mỗi lần sốt cháu lại quấy khóc. Nhìn con như vậy, vợ chồng chị Chưởng như xát muối vào lòng, thương con mà không biết làm cách nào để cứu con…