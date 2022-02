Han Ga In lên tiếng về tin đồn vô sinh suốt 11 năm: 'Không phải cứ kết hôn là phải sinh con'

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Han Ga In đã xuất hiện trên chương trình tư vấn "Golden Counseling Center" của tiến sĩ Oh Eun Young và trải lòng về những khó khăn khi kết hôn. Tại đây, Han Ga In đã lên tiếng bày tỏ về những tin đồn thất thiệt bủa vây mình suốt 11 năm qua.

Han Ga In và chồng Yeon Jung Hoon

Cụ thể, Han Ga In đã thú nhận: "Tôi đã kết hôn và không có con suốt 11 năm đầu. Tôi gặp chồng năm 22 tuổi và quyết định kết hôn khi mới 24. Tôi nhận ra mình đã lập gia đình quá sớm nên chưa đủ tự tin để nuôi dạy con tốt.

Tôi và chồng đã đồng ý sẽ không có con suốt 11 năm đầu, nhưng mỗi lần ra ngoài thì mọi người lại hỏi tôi "Bao giờ định sinh con?". Thậm chí người ta còn đồn đoán rằng vợ chồng tôi không hợp nhau. Ở trên mạng, nếu gõ từ khóa tìm kiếm "Han Ga In" thì theo sau sẽ là "vô sinh".

Han Ga In được nhận xét là nữ idol có 'nhan sắc không tuổi' tại xứ sở kim chi

Ngoài ra, Han Ga In cũng bày tỏ sự phẫn nộ với quan niệm truyền thống gò ép người phụ nữ Hàn Quốc và thể hiện cá tính độc lập trong chuyện hôn nhân: "Không phải cứ kết hôn xong là tính ngay đến chuyện mang thai và sinh con. Nhưng vì chuyện này mà tôi đã bị áp lực rất nhiều. Tôi muốn tự mình lựa chọn thời điểm mang thai và có con. Tôi ghét việc người ta cứ chỉ trỏ bàn tán về mình như vậy". Được biết sau khi kết hôn vào năm 2005, Han Ga In và chồng Yeon Jung Hoon đã chính thức đón bé gái đầu lòng vào năm 2016 và tiếp tục đón bé trai thứ 2 vào năm 2019.

Han Ga In kết hôn với Yeon Jung Hoon vào năm 2005

Dưới bình luận, hầu hết khán giả cũng bày tỏ nỗi bức xúc thay cho nữ idol: "Có nhiều người độc mồm độc miệng lắm. cứ kết hôn mà chậm đẻ một cái là rủa xả cả cây độc không trái gái độc không con. Đẻ rồi có góp miếng sữa nuôi con người ta không mà nhiều chuyện", "Làm như máy đẻ hay gì mà hễ cưới phải đẻ. Nhiều người người ta còn không thích có con kìa", "Chúc chị luôn hạnh phúc và được sống cuộc sống do mình tự chủ nhé",...

Hiện tại, những chia sẻ của Han Ga In vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.