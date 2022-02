Trong những ngày nay, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ thế giới. Trong sáng 24/2, Báo nld.com.vn dẫn tin từ Đài CNN cho biết: "Vào khoảng 5 giờ sáng 24-2, biên giới của Ukraine đoạn chung với Nga và Belarus đã bị quân đội Nga tấn công với sự trợ giúp của Belarus".

Tổng thống Nga Putin ( Nguồn ảnh: AFP)

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã có cáo buộc với Ukraine về việc “dàn dựng cuộc diệt chủng” ở miền đông đất nước, cũng như có chính sách “hung hăng” với NATO đối với Nga. Ông cũng khẳng định, Nga vốn không có ý định chiếm đóng Ukraine mà chỉ “phi quân sự hóa” nhưng sẽ có động tác tự vệ nếu đó là lựa chọn cần thiết và duy nhất.

Putin cũng không ngại khi tuyên bố, sẽ thẳng tay trừng trị bất cứ kẻ nào có ý định can thiệp vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. "Họ phải biết rằng phản ứng của Nga sẽ ngay lập tức và dẫn đến những hậu quả chưa từng thấy. Tôi chắc chắn binh sĩ và sĩ quan Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách can trường", lãnh đạo Nga cho biết.

Sự kiện nóng hổi này khiến nhiều người ưa chuộng hòa bình lên tiếng. Trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người vừa chiến thắng từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, được tổ chức tại Thái Lan đầu tháng 12/2021.

Thùy Tiên kêu gọi chấm dứt chiến tranh và ngưng bạo lực

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có những phát ngôn đầu về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cô viết: “Cuộc chiến dù diễn ra với bất kỳ mục đích nào cũng đều để lại những thiệt hại và chịu tổn thất nặng nề nhất vẫn chính là người dân vô tội. Cầu mong bình an và hoà bình cho người dân trên toàn thế giới. Stop the war and violence ( tạm dịch: Hãy ngừng chiến tranh và bạo lực).

Giữa tình hình chiến tranh đang cực kỳ căng thẳng, phát ngôn này của Thùy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng hậu đã nhận được hơn 27 ngàn người bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận. Đông đảo người dân đều đang hướng đến Nga cũng như Ukraine và cầu mong, cuộc chiến sự sẽ sớm chấm dứt để người dân cũng như lực lượng quân đội không bị tổn thương.

Là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên lên tiếng về cuộc xung đột đang nóng nhất hiện nay nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi

Thế nhưng, bên cạnh những lời ủng hộ, đồng tình, không ít bình luận công kích Thùy Tiên, cho rằng cô 'đạo đức giả' khi chỉ nói mà không chịu... bay sang Ukraine để kêu gọi chấm dứt chiến tranh. "Sao chị với Dì Na không bay sang Ukraine để dùng tiếng nói của mình kêu gọi chấm dứt chiến tranh vậy ạ", một dân mạng mỉa mai và nhận được hơn 452 lượt tương tác.

"Đến tổng thống Mỹ cũng chỉ biết kêu gọi thế giới cầu nguyện thì một hoa hậu hoà bình làm được gì cho Ukraine?", 1 tài khoản khác bình luận.

Hay có ý kiến lại tỏ ra chì chiết khi nhấn mạnh Thùy Tiên vốn chỉ là hoa hậu hoà bình mà làm như Nữ Chúa Hoà Bình để mà lên mạng kêu gọi... cho vui.

Ý kiến của cộng đồng mạng về vụ việc này

Trước những ý kiến trái chiều, không ít người hâm mộ đã đứng lên bày tỏ quan điểm, và bảo vệ nàng hậu sinh năm 1998 này. "Một người dân bình thường nhất cũng có thể phản đối chiến tranh huống chi là mang danh Hoa hậu Hòa Bình. Từ khi lên ngôi đến giờ chưa làm gì sai mà mỗi lần xuất hiện là bị phản ứng tiêu cực vậy", "Người ta là hoa hậu hoà bình thế giới mà không cho người ta phát ngôn. Mấy bạn bị làm sao vậy. Vẫn có nhiều fan nước ngoài theo dõi Thuỳ Tiên mà. Văn minh lên nào các cư dân mạng Thông minh lên nào",... ý kiến của công chúng về dòng status của nàng hậu người Sài Gòn.

Hay một dân mạng cũng nêu lại tiêu chí chọn Hoa hậu Hòa bình Quốc tế để bênh vực Thùy Tiên: "Miss Grand International: Cuộc thi hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Người chiến thắng cuộc thi có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để vận động nâng cao tinh thần đoàn kết, chấm dứt bạo lực, nâng cao nhân quyền. Còn: Họ không có nghĩa vụ đi dẹp loạn, ra quân, hay xông pha giải cứu các cuộc chiến tranh đang diễn ra. Vấn đề chiến tranh và hoà bình cần hợp lực của rất nhiều mặt: chính trị, truyền thông, tôn giáo, văn hoá,....

Hoa hậu Hoà Bình cũng là 1 khía cạnh lớn tham gia trong những năm qua nhằm góp phần nâng cao nhận thức về hoà bình, và các công việc chia sẻ yêu thương trực tiếp tới người nghèo... Đấy là điều rất quý giá mà không phải tổ chức nào dám tổ chức rồi".

Hiện hai luồng ý kiến vẫn tranh cãi kịch liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.