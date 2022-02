Hoa hậu Khánh Vân dành tặng điều đặc biệt cho khán giả trong ngày sinh nhật

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Nguyễn Trần Khánh Vân đã khoe bức ảnh xinh như thiên thần trong ngày sinh nhật. Đáng chú ý, nhân dịp đặc biệt, nàng Hậu đã dành những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Cụ thể, trên trang cá nhân, Khánh Vân viết: "Nguyện cầu tất cả mọi người trên toàn thế giới sẽ được hạnh phúc và bình an".

Hoa hậu Khánh Vân cầu bình an cho tất cả mọi người trên thế giới

Đặt trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang diễn ra căng thẳng thì lời cầu chúc của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Sự kiện nóng hổi này khiến nhiều người ưa chuộng hòa bình buộc phải lên tiếng. Trước đó, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người vừa chiến thắng từ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, được tổ chức tại Thái Lan đầu tháng 12/2021 cũng đã bày tỏ: “Cuộc chiến dù diễn ra với bất kỳ mục đích nào cũng đều để lại những thiệt hại và chịu tổn thất nặng nề nhất vẫn chính là người dân vô tội. Cầu mong bình an và hoà bình cho người dân trên toàn thế giới. Stop the war and violence ( tạm dịch: Hãy ngừng chiến tranh và bạo lực).

Caption

Dàn sao Việt gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hoa hậu Khánh Vân

Dưới bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Ngân Quỳnh, Lâm Vỹ Dạ, Hà Kiều Anh, MC Quỳnh Hoa,... đã dành lời chúc tốt đẹp nhất cho nàng Hậu. Được biết, đây là sinh nhật lần thứ 3 trong nhiệm kỳ của Khánh Vân. Chính vì thế bộ ảnh chào đón tuổi 27 được mỹ nhân sinh năm 1995 chuẩn bị khá chu đáo, kỹ lưỡng từ khâu ý tưởng đến thực hiện. Tông chủ đạo của buổi tiệc là màu hồng. Đa số các bức ảnh đều tập trung vào biểu cảm đa dạng của nàng hậu.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Khánh Vân

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh ngày 25/2/1995 tại TP.HCM. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân từng lọt Top 10 cùng giải phụ Người đẹp Áo dài tại Miss Universe Vietnam 2015; đạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Tại cuộc thi Miss Universe 2020, người đẹp đại Việt Nam đã chiến thắng giải vote cao nhất lịch sử cuộc thi và lọt TOP 21 chung cuộc. Sau đó, cô liên tiếp vướng vào những ồn ào xoay quanh đời sống riêng tư, bị anti chê bai về nhan sắc, trình độ ngoại ngữ...