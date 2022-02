Tối 27/2, mạng xã hội chao đảo trước thông tin bạn trai Miko Lan Trinh - Kenji nhận vơ chất xám của người khác để “làm đẹp” cho CV xin việc của mình. Cụ thể, trong phần kinh nghiệm làm việc, dân mạng soi ra Kenji đã mạnh dạn ghi mình là Fashion Art Director ( Giám đốc nghệ thuật) của MV Tiền - rapper Wowy Nguyễn.

Wowy Nguyễn phản pháo về thông tin Kenji là art director cho sản phẩm âm nhạc của mình

Bản CV được cho là của Kenji đang xôn xao mạng xã hội

Trong khi thực tế thì có vẻ không phải vậy bởi sau khi được dân tình “mách”, nam rapper đã có động thái phủ nhận rõ ràng. “Ủa Art director luôn hả? Anh tưởng là stylist thì không đúng. Còn Art director là hoàn toàn không đúng luôn. Vì hai art director của anh là hai người, 1 người là Pier Lauren người Pháp, khá có tiếng trong giới nghệ thuật phim của Việt Nam và Châu Á. Người thứ 2 là Garry người Malaysia, art director cũng khá nổi tiếng luôn. Và không phải muốn mời là mời được… Có thiệt là bạn nhận làm Art director không vậy… ”, Wowy cho hay.

Wowy thẳng thắn phủ nhận việc mời Kenji làm art director cho MV Tiền

Ở một bình luận khác, Wowy cũng nói thêm, bộ đồ của mình mặc trong MV Tiền cũng được đặt may riêng bởi 1 bác thợ may nổi tiếng ở Sài Gòn. Cái thì mượn của art director người Pháp, còn 1 chiếc áo vest khác là hàng rập, mượn từ một tiệm may có tiếng. Nam rapper nhấn mạnh, đồ quay MV đều là tự mượn từ mối quan hệ cá nhân, không có sự “nhúng tay”, hay trợ giúp nào từ người ngoài.

Phần mô tả của MV Tiền cũng chỉ rõ 2 Art Director là Pier Laurent và Gary Ng

MV Tiền của rapper Wowy Nguyễn ra mắt vào tháng 9/2018. Đây là một sản phẩm âm nhạc thuộc album Khu Tao Sống, kết hợp cùng SMO và NVM. Bài hát đề cập đến những mặt trái của đồng tiền, những góc khuất của đời sống. Dưới thông tin của MV, phía Wowy Nguyễn cũng ghi rõ 2 Art Director là Pier Laurent và Gary Ng.

Phía Kenji chưa có động thái phản hồi cho ồn ào này

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đồn đoán của dân mạng, chưa có một thông tin nào xác thực bản CV kia chính xác thuộc quyền sở hữu của Kenji. Dân mạng cũng mong bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh sẽ sớm có phản hồi chính thức về ồn ào này.