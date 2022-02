So kè hai bộ phim mới nhất của xứ sở kim chi đang làm mưa làm gió cộng đồng mạng

Tập đầu tiên của "Forecasting Love and Weather" (JTBC) và "Twenty Five, Twenty One" (tvN) đã lên sóng vào tối qua (12/2). Mặc dù cùng phát sóng nhưng hai bộ phim đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Song Kang trong "Forecasting Love and Weather"

"Forecasting Love and Weather" xoay quanh mối tình công sở giữa Lee Si Woo (Song Kang) và Jin Ha Kyung (Park Min Young). Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 4,514%, cao hơn tập mở màn bộ phim phát sóng trước đó là "Snowdrop" với 2,985%.

Park Min Young trong phim "Forecasting Love and Weather"

Bên cạnh đó, tập đầu tiên của "Twenty Five, Twenty One" đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6,370%. Con số này nhỉnh hơn một chút so với tập 1 của bộ phim tiền nhiệm “Bulgasal” là 6.346%. "Twenty Five, Twenty One" kể về câu chuyện tình thanh xuân lãng mạn giữa Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) - chàng trai 22 tuổi và cô gái 18 tuổi Na Hee Do (Kim Tae Ri).

Kim Tae-ri trong phim "Twenty Five, Twenty One"

Nam Joo Hyuk trong phim "Twenty Five, Twenty One"

Hiện tại, hai bộ phim "Forecasting Love and Weather" và "Twenty Five, Twenty One" vẫn đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc.